Россия перекрывает жизненно важный для Украины коридор: в Politico рассказали о последствиях

Судовладельцы приостановили операции, желая посмотреть, как будет развиваться ситуация и какое новое решение сможет найти Украина.

Российские атаки на гражданские грузовые суда, направлявшиеся в украинские порты на Черном море, душат жизненно важный экспортный коридор Киева. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что в среду впервые с момента создания коридора в 2023 году ни одно судно не зашло ни в один из трех украинских портов Одесской области.

Атаки РФ вынудили судоходного гиганта Maersk на этой неделе прекратить работу в Черноморском рыболовном порту Одесской области, перенаправив грузы в румынский порт Констанца. Украина заявляет, что продолжит обеспечивать безопасность, но судовладельцы решили приостановить движение судов из-за возросших угроз безопасности.

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"Ранее также было много нападений на суда, но большинство из них касались судов, уже пришвартованных в портах", - заявил Андрей Клименко, глава Черноморско-Балтийской стратегической исследовательской мониторинговой группы.

По его словам, судовладельцы приостановили операции, желая посмотреть, как будет развиваться ситуация и какое новое решение сможет найти Украина.

Действия России побудили Украину запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН на 27 июля, призвав все государства немедленно потребовать от Москвы прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море.

Атаки усилились после того, как Украина провела серию успешных ударов по российским танкерам теневого флота в Азовском и Черном морях, вынудив Россию приостановить экспорт в начале этого месяца.

Клименко утверждает, что было бы неправильно говорить, что это ответная реакция, потому что Россия никогда не прекращала атаки на украинские порты и грузы:

"Этот нарратив лишь поможет России навязать нам морское перемирие, что будет выгодно только Кремлю, поскольку ему нужно продавать нефть".

Пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что существует большая разница, поскольку, в то время как Россия обстреливает суда, работающие совершенно законным образом, Украина наносит удары по грузовым судам, нарушающим морское право, незаконно перевозящим санкционированную нефть или заходящим в порты оккупированных территорий Украины.

"Морская война никогда не прекращалась. Мы уже были в подобной ситуации. Да, давление усилилось, и да, судоходные компании видят риски и сокращают операции. Но мы будем продолжать работать над восстановлением максимальной пропускной способности нашего морского коридора", - добавил он.

Остановка экспорта с портов

Из-за остановки экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины по морю в результате атак российских оккупантов фермеры несут существенные убытки.

Эксперты считают, что ситуация может стать критической через 2-3 месяца. При таком негативном сценарии фермеры частично прекратят уборку урожая, а некоторым регионам мира грозит продовольственный кризис. Однако президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что Украине голод не грозит.

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