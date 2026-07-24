В США скрываются огромные запасы одного из самых нужных металлов: их хватит на столетия

Этого количества достаточно для производства 500 миллиардов мобильных телефонов.

Литий – минерал №1 на сегодняшний день. Он является важнейшим компонентом многих аккумуляторных батарей, поэтому технологические компании активно борются за его получение, из-за чего спрос на этот минерал достиг рекордного уровня.

Издание ВВС Science Focus пишет, что США импортируют более половины необходимого лития, но, согласно новым данным, опубликованным Геологической службой США (USGS), ситуация может вскоре измениться.

Группа геологов USGS обнаружила, что в Аппалачах на востоке США сосредоточено примерно 2,3 млн метрических тонн неразведанных и экономически рентабельных запасов оксида лития. Этого достаточно, чтобы покрыть 328 лет импорта США на уровне прошлого года.

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Предполагается, что 1,43 млн метрических тонн этого лития сосредоточено в Южных Аппалачах, преимущественно в штате Каролина. Еще 900 000 метрических тонн находятся в Северных Аппалачах, в основном в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир.

В настоящее время в США действует лишь один производитель лития – коммерческий рудник в Неваде. В прошлом году более половины потребляемого в стране лития поступало за счет импорта. Более того, Геологическая служба США включила литий в свой "Список критически важных минералов" на 2025 год.

Результаты исследования, опубликованные в журнале "Natural Resources Research", показывают, что оксид лития, обнаруженный в Аппалачах, обеспечит достаточное его количество для 1,6 миллиона аккумуляторных батарей сетевого масштаба, 130 миллионов электромобилей, 180 миллиардов ноутбуков или 500 миллиардов мобильных телефонов. При текущем спросе это соответствует 1 000 годам использования ноутбуков или 60 телефонам на каждого жителя Земли.

Ранее УНИАН писал, что в США нашли залежи металла стоимостью 65 миллиардов долларов.

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