Украина, как Израиль, годами будет преследовать военных преступников, – Ходжес

Уже сегодня ясно, что Путину не выиграть эту войну, а Трамп ошибался в отношении Украины, считает генерал.

По окончании текущей войны Украина во многих аспектах станет похожей на Израиль, который вынужден жить в условиях постоянной военной угрозы. Такое мнение в комментарии DW высказал отставной американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

В частности, он в очередной раз раскритиковал Дональда Трампа за совершенно неверное восприятие Украины как слабого просителя помощи.

"Украина помогает странам Персидского залива защищаться от иранских беспилотников. И они, вероятно, будут поддерживать украинскую оборонную промышленность за счет саудовских денег и денег Эмиратов для приобретения украинского оборонного потенциала, хотя американский президент сказал, что нам от них ничего не нужно", – отметил Ходжес.

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Генерал выразил убеждение, что Россия не только не может победить Украину, "но и движется в неправильном направлении", учитывая потерю территорий на фронте, большое количество погибших солдат и украинские удары по российскому тылу.

"Я думаю, что будущее Украины, ее гарантия безопасности заключается в том, чтобы стать похожей на Израиль, имея мощную оборонную промышленность, очень эффективную быструю мобилизацию и все общество, которое полностью поддерживает оборону", – говорит Ходжес.

Он также выразил убеждение, что украинская разведка, в частности ГУР, в будущем будет охотиться по всему миру на российских военных преступников, как в свое время израильский Моссад охотился на бывших нацистов.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по оценке австрийского военного эксперта Маркуса Райснера, война в Украине перешла в фазу, когда главный акцент делается на дальнобойных ударах по тылу, а не на фронтовых прорывах. Украина все чаще наносит удары по энергетическим объектам, топливным базам и логистическим узлам в глубине России, что уже нанесло ощутимый ущерб её промышленности и может ограничить способность Москвы вести затяжную войну.

Также мы рассказывали, что в начале вторжения Украина полагалась почти полностью на помощь союзников, принимая любое вооружение, даже устаревшее. Теперь же Украина превратилась в одного из лидеров военных технологий, и её опыт активно изучают страны НАТО.

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