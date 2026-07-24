Сверхсложная задача со спичками: почти никто не видит решения сразу

Передвиньте две спички, чтобы исправить это уравнение: 99% не справились с этой экстремальной головоломкой.

Попробуйте решить эту головоломку, которую считают одной из самых сложных в социальных сетях. Если вы уверены в своих способностях, предлагаем справиться с ней всего за два хода.

Любите необычные логические задачи? Тогда этот тест для вас. Лишь около 2% пользователей смогли найти правильное решение. Готовы проверить себя?

Прежде чем приступить к испытанию, постарайтесь убрать все отвлекающие факторы, внимательно рассмотрите изображение, включите таймер и положитесь на свое логическое мышление.

Видео дня

Перед вами уравнение, составленное из спичек. Ваша задача – переложить две спички за 7 секунд, чтобы выражение стало верным. Справитесь?

Если с первого раза не получилось, вот вам второй шанс – еще 3 секунды, чтобы сохранить высокий уровень сложности. Удачи, она вам пригодится!

Ответ на головломку будет ниже.

Правильное решение – переложить одну спичку из числа 75, чтобы получить число 15, использовав ее для изменения знака "−" на "+", а затем переставить одну спичку из числа 60, превратив его в 90.

В итоге получится верное равенство:

15 + 75 = 90

Готовы к следующему испытанию? Теперь попробуйте решить еще одну непростую головоломку, для решения которой нужно переставить всего одну спичку.

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