Посадите всего один раз: 5 многолетних цветов, которые цветут весь сезон

Одним из лучших вариантов садоводы назвали рудбекию или черноглазую Сусанну.

Тем, кто мечтает о цветущем саде без особых усилий, стоит обратить внимание на многолетние растения с продолжительным цветением.

Опытные садоводы назвали пять видов, которые способны радовать цветами практически весь сезон, а некоторые из них цветут непрерывно с начала лета до осени, пишет Realsimple.

Одним из лучших вариантов специалисты называют рудбекию или черноглазую Сусанну. Это неприхотливое растение с ярко-желтыми лепестками и темной сердцевиной цветет с июня по октябрь. После укоренения рудбекия хорошо переносит жару, засуху и бедную почву, а удаление увядших цветков может продлить период цветения.

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Еще один фаворит садоводов - гортензии. Сорта Endless Summer и Let's Dance способны формировать цветы как на старых, так и на новых побегах, благодаря чему украшают сад с конца весны до самой осени. Для обильного цветения специалисты рекомендовали своевременно проводить обрезку и регулярно подкармливать растения удобрениями длительного действия.

В список также вошел тысячелистник, который отличается продолжительным цветением – с весны до начала осени. Его яркие соцветия не только украшают участок, но и привлекают пчел, бабочек и других полезных насекомых. После окончания сезона садоводы посоветовали не срезать стебли сразу, чтобы они стали источником пищи и укрытием для птиц и насекомых зимой.

Любителям растений с лавандовыми оттенками специалисты рекомендовали посадить русский шалфей. Он цветет с середины лета до осени и способен расти на одном месте многие годы. Для более пышного цветения растение советуют обрезать в конце зимы или начале весны.

Замыкает список коралловая жимолость – декоративная вьющаяся лиана с красными и желтыми трубчатыми цветками. Она начинает цвести весной, продолжает летом и нередко радует повторным цветением осенью. Кроме того, растение быстро оплетает беседки, арки и заборы, а его цветы служат источником нектара для бабочек и других опылителей.

По словам специалистов, все эти многолетники не требуют сложного ухода и при правильной посадке способны украшать сад в течение многих лет, обеспечивая практически непрерывное цветение на протяжении всего сезона.

Другие новости об уходе за растениями

Ранее садоводы раскрыли правила обрезки увядших бутонов роз. Удаление увядших бутонов отличается от обычной обрезки, подчеркнули специалисты.

Также сообщалось, что из-за одной ошибки гортензии не будут цвести целый год. Садоводы рассказали, в чем дело и отметили, что неправильная обрезка кустарника способна лишить его цветения на целый сезон.

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