Психологи назвали 10 фраз, которые говорят только настоящие лентяи

Эти фразы показывают, как человек относится к настоящей ответственности.

Люди, которые действительно ленивы, часто прибегают к одним и тем же оправданиям, чтобы объяснить, почему они ничего не делают, например, откладывают задания до последней минуты или игнорируют домашние дела неделями.

Как пишет YourTango, они используют слова, которые могут показаться безобидными, но если вы слышите их достаточно часто, это показывает, как человек относится к настоящей ответственности.

Вот 10 фраз, которыми оправдываются люди, когда им по-настоящему лень что-либо делать.

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1. "Сделаю это позже"

Есть причина, почему откладывать дела на потом – не лучшая идея. Помимо того, что дело никогда не будет сделано, по словам психолога Фуксии Сируа, прокрастинация связана с более высокими показателями депрессии и тревожности, и более высокими показателями стресса.

2. "Мне просто не хочется это делать"

Не всех вдохновляет что-то делать просто потому, что кто-то требует этого, особенно когда нет мотивации и энергии. Однако иногда людям приходится смириться и сделать то, что от них нужно.

3. "Тут слишком много работы"

Лентяи ставят во главу угла собственный комфорт, даже когда кто-то другой на них рассчитывает. Когда кто-то неоднократно не выполняет свои обязанности, те, кто от него зависит, могут почувствовать разочарование и в будущем меньше ему доверять.

4. "Кто-то другой справится с этим"

Тентяи говорят так, потому что искренне считают, что эта задача должна быть чьей-то другой проблемой.

5. "Я в этом не силен"

Иногда эта фраза – это не столько честное признание, сколько удобное оправдание, чтобы избежать работы. Они могут хотеть выполнять только ту работу, которая от них требуется, особенно если выполнение большего объема работы не принесет дополнительной отдачи.

6. "Зачем мне вообще стараться?"

Тот, кто кажется ленивым, на самом деле может быть истощен или переутомлен. После того, как они приложили усилия, не увидев желаемых результатов, некоторые люди перестают стараться. Как только они решают, что дополнительные усилия того не стоят, они могут делать только самый минимум необходимого.

7. "Я когда-нибудь этим займусь"

Когда кто-то неоднократно откладывает задачи или нарушает обещания, окружающие могут начать считать его ненадежным или неорганизованным. После неоднократных разочарований друзья, родственники или коллеги могут перестать на него полагаться.

8. "Я просто такой, какой есть"

Люди, которые полагаются на это оправдание, часто испытывают трудности с самоанализом. Они могут настолько сосредоточиться на защите своего поведения, что не видят, как их оправдания влияют на других людей. Другие люди могут перестать им доверять или начать сомневаться в их характере, если они отказываются бороться с вредной привычкой.

9. "Я сейчас слишком устал"

Если человек чувствует себя перегруженным или лишенным поддержки, понимание того, что истощает его энергию, может помочь ему начать решать реальную проблему.

10. "Я лучше работаю под давлением"

Они могут думать, что постоянное откладывание дел на потом для них – норма и что жесткие временные рамки помогают им сосредоточиться, а прокрастинация – это просто часть их стиля работы.

Да, некоторые люди лучше справляются с работой в условиях дедлайна, но другие используют эту фразу, чтобы оправдать постоянное ожидание до последней минуты.

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