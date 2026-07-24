США сбили первый Shahed дешевым перехватчиком, который давно применяют в Украине, - BI

Иранский дрон-камикадзе американцы сбили в Кувейте.

На этой неделе на Ближнем Востоке американские солдаты впервые сбили иранский Shahed, используя беспилотник-перехватчик с искусственным интеллектом, который уже давно применятеся в Украине.

Как пишет Business Insider, это первое боевое применение американскими войсками системы Merops. Украина использует эту систему давно, и уже сбила с ее помощью более 1000 российских дронов Shahed.

Источник рассказал журналистам, что иранский дрон-камикадзе американцы сбили в Кувейте. Известно, что систему Merops американцы развернули там в марте, как только началась война с Ираном. С того момента поразделения, задействованные в ее эксплуатации, проходили обучения для ее использования.

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Применение системы в Восточной Европе

Напомним, что Румыния и Польша также испытывают дроны-перехватчики Merops. Их создала компания Project Eagle бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта.

Система Merops включает в себя наземную базу управления, пусковые установки и беспилотные летательные аппараты-перехватчики Surveyor. Они могут работать автономно с помощью ИИ и радара.

Как США использует технологии, обкатанные Украиной

Добавим, что по словам министра армии США Дэна Дрисколла, военные наращивают производство системы Merops для защиты от массовых атак дешевых дронов-камикадзе. По его словам, цена одного перехватчика этой системы составляет 15 000 долларов. А при масштабировании производства ее можно снизить до 10 000 долларов. Для сравнения, стоимость дрона Shahed оценивается в диапазоне 30 000-50 000 долларов.

В Саудовской Аравии американцы развернули систему Sky Map, которая также использовалась в Украине. Система отслеживает запущенные дроны. Она объединяет данные с радаров и датчиков в единую систему управления и и координирует перехвата целей.

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