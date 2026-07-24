Трамп пригрозил Евросоюзу, что в кратчайшие сроки введет значительные пошлины, – Politico

Угроза президента США прозвучала всего через день после того, как ЕС наложил два штрафа на Google.

Президент США Дональд Трамп обнародовал планы по введению "значительной" новой пошлины на товары из Европейского Союза, обвинив блок в "ограблении" американских компаний и пообещав начать торговое расследование после того, как ЕС наложил штраф на Google за незаконные торговые практики, сообщает Politico.

"Европейский Союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их постоянно предупреждал. Штрафы будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, на них будет наложена значительная пошлина в кратчайшие сроки", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Издание отмечает, что угроза президента США прозвучала всего через день после того, как торговый представитель США Джеймисон Грир предупредил, что меры ЕС против Google – два штрафа на общую сумму более 1 миллиарда долларов – могут поставить под угрозу отношения блока с Белым домом.

Видео дня

В частности, под угрозой оказалось торговое соглашение Turnberry, которое Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали осенью прошлого года и которое ограничило пошлины США на экспорт из ЕС на уровне 15%.

В статье указывается, что в четверг, 23 июля, Белый дом объявил о введении новых пошлин в отношении широкого круга стран в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года из-за того, что, по его словам, в их цепочках поставок используется принудительный труд.

По данным издания, европейские чиновники с облегчением восприняли новые таможенные ставки, которые для ЕС были установлены на уровне 10% и соответствовали условиям соглашения Turnberry.

Однако издание предполагает, что пост президента США в социальных сетях может свидетельствовать о будущем нарушении соглашения.

"Соединенные Штаты Америки не являются "копилкой" для Европы, и мы не позволим, чтобы так было!" – написал Трамп.

ЕС принял 21-й пакет санкций против РФ: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам двух дипломатов ЕС, санкционный пакет предусматривает замораживание на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть, а также годовое исключение, позволяющее перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны с автоматическим продлением действия. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк уточнил, что европейские партнеры установили замораживание ценового потолка на нефть на уровне 44,1 долл./баррель. В список теневого флота было добавлено еще 50 судов, и впервые под санкции попала сопутствующая инфраструктура – заправщики (бункеровка), порты, АЭС и НПЗ, которые обслуживают или перерабатывают российскую нефть.

Также мы писали, что Европейский Союз одобрил ограничения в отношении помощника главы Кремля Владимира Мединского, который также неоднократно выступал в роли посредника на мирных переговорах по прекращению войны в Украине. В Евросоюзе пояснили, что Мединский поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Примечательно, что помимо Мединского в санкционном списке Евросоюза также фигурируют президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Вас также могут заинтересовать новости: