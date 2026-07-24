Трамп пригрозил Евросоюзу, что в кратчайшие сроки введет значительные пошлины, – Politico

Президент США Дональд Трамп обнародовал планы по введению "значительной" новой пошлины на товары из Европейского Союза, обвинив блок в "ограблении" американских компаний и пообещав начать торговое расследование после того, как ЕС наложил штраф на Google за незаконные торговые практики, сообщает Politico.
"Европейский Союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их постоянно предупреждал. Штрафы будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, на них будет наложена значительная пошлина в кратчайшие сроки", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Издание отмечает, что угроза президента США прозвучала всего через день после того, как торговый представитель США Джеймисон Грир предупредил, что меры ЕС против Google – два штрафа на общую сумму более 1 миллиарда долларов – могут поставить под угрозу отношения блока с Белым домом.
В частности, под угрозой оказалось торговое соглашение Turnberry, которое Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали осенью прошлого года и которое ограничило пошлины США на экспорт из ЕС на уровне 15%.
В статье указывается, что в четверг, 23 июля, Белый дом объявил о введении новых пошлин в отношении широкого круга стран в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года из-за того, что, по его словам, в их цепочках поставок используется принудительный труд.
По данным издания, европейские чиновники с облегчением восприняли новые таможенные ставки, которые для ЕС были установлены на уровне 10% и соответствовали условиям соглашения Turnberry.
Однако издание предполагает, что пост президента США в социальных сетях может свидетельствовать о будущем нарушении соглашения.
"Соединенные Штаты Америки не являются "копилкой" для Европы, и мы не позволим, чтобы так было!" – написал Трамп.
ЕС принял 21-й пакет санкций против РФ: что известно
Ранее УНИАН сообщал, что, по словам двух дипломатов ЕС, санкционный пакет предусматривает замораживание на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть, а также годовое исключение, позволяющее перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны с автоматическим продлением действия. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк уточнил, что европейские партнеры установили замораживание ценового потолка на нефть на уровне 44,1 долл./баррель. В список теневого флота было добавлено еще 50 судов, и впервые под санкции попала сопутствующая инфраструктура – заправщики (бункеровка), порты, АЭС и НПЗ, которые обслуживают или перерабатывают российскую нефть.
Также мы писали, что Европейский Союз одобрил ограничения в отношении помощника главы Кремля Владимира Мединского, который также неоднократно выступал в роли посредника на мирных переговорах по прекращению войны в Украине. В Евросоюзе пояснили, что Мединский поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Примечательно, что помимо Мединского в санкционном списке Евросоюза также фигурируют президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.