Россия выпустит САУ на базе корабельной пушки: журналист раскрыл, о чем это говорит

Проект предусматривает создание наземной артиллерийской установки на базе 130-мм корабельной пушки А-192М "Армат", которую россияне производят для фрегатов.

Россия намерена выпустить новую артиллерийскую установку для береговой охраны, созданную на базе 130-мм корабельной пушки А-192М "Армат".

На это обратил внимание журналист Андрей Цаплиенко. "Решение хоть как-то установить корабельную пушку на сухопутную колесную платформу говорит о том, что россияне неспособны масштабировать производство автоматических САУ, аналогов шведской Archer и французской CAESAR", – прокомментировал журналист.

При этом он добавил, что эта идея также может означать, что российские конструкторы отказались от создания универсального межвидового артиллерийского средства, подобного "Коалиции-СВ".

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По данным "Милитарного", проект предусматривает создание наземной артиллерийской установки на базе 130-мм корабельной пушки А-192М "Армат", которую российский завод "Арсенал" производит для фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Ее также установили на тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации. Разработка системы началась еще во времена СССР, а ее доработка была завершена в 2021 году.

Корабельная пушка А-192М "Армат"

А-192М "Армат" – российская одноствольная универсальная корабельная артиллерийская установка калибра 130 мм, разработанная на основе двуствольной АК-130.

Установка предназначена для поражения надводных, береговых и воздушных целей. Её масса без боекомплекта составляет около 25 тонн. Благодаря небольшому весу А-192М можно устанавливать на кораблях водоизмещением от 2000 тонн. После завершения квалификационных испытаний в 2021 году завод "Арсенал" приступил к её серийному производству.

Темп стрельбы А-192М достигает 30 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражения надводных и береговых целей составляет около 23 км, воздушных – до 18 км.

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23 июля сообщалось, что под Москвой разбился истребитель нового поколения. Аналитики рассказали, что это за самолет. Отмечалось, что россияне утверждают, что это их истребитель пятого поколения. Страна пытается продать его за рубеж.

А 2 июня стало известно, что Россия приступила к завершающим испытаниям своего самого мощного надводного корабля-гиганта. Речь шла о крейсере "Адмирал Нахимов" – одном из крупнейших военных кораблей в мире.

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