В Киевской области 25 июля объявлен днем траура в связи с российской атакой

В День траура на всей территории области будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Киевской области.

В субботу, 25 июля, Киевская область склонит головы в скорби по людям, чьи жизни унесла очередная российская атака, сообщил в Facebook первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник.

Олейник отметил, что 24 июля враг цинично нанес удар по месту, где находились люди.

"Этот террористический акт унес человеческие жизни. Каждая такая утрата – это невыразимая боль для семей и близких и общая боль всей Киевской области", – подчеркнул он.

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Первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации рассказал, что в День траура на всей территории области будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Киевской области. Также будут ограничены развлекательные мероприятия.

"Светлая память каждому, кого убила Россия. Искренние соболезнования всем, кто сегодня переживает невосполнимую утрату. Мы вместе с вами в этом горе", – говорится в сообщении.

Олейник подчеркнул, что за каждую унесенную украинскую жизнь, за каждое преступление против нашего народа государство-агрессор обязательно понесет ответственность.

Удар по выставке оружейников в Киевской области: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам генерального прокурора Руслана Кравченко, в результате российского удара в Киевской области погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту трагического происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления. Кравченко рассказал, что следствие должно установить, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, а также какие меры безопасности были предусмотрены.

Также мы писали, что, по данным польских СМИ, среди погибших во время российского ракетного удара по выставке дронного вооружения в Киевской области был сотрудник оборонной компании Польши. По данным журналистов, он не был гражданином Польши. Мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo, организованное украинской ассоциацией производителей беспилотных систем ARMADA, было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора. Мероприятие собрало представителей оборонной промышленности, вооруженных сил и технологических компаний.

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