Назван остров в Италии для идеального летнего отдыха

Одной из главных особенностей острова считаются его термальные источники. И главное - тут можно отдохнуть без заоблачных цен и толп туристов.

Тем, кто мечтает об отдыхе в Италии, и желательно в уютном отеле и с местной кухней, но не хочет переплачивать и сталкиваться с толпами туристов, стоит обратить внимание на остров Искья.

Его называют одним из самых недооцененных мест Европы и более доступной альтернативой знаменитому Амальфитанскому побережью, пишет Express. Отмечается, что Искья расположена в Неаполитанском заливе к северу от Амальфи и предлагает туристам все, чем славится популярное побережье: живописные виды, атмосферные города, прекрасные пляжи и традиционную итальянскую кухню. При этом цены здесь заметно ниже, а отдыхающих значительно меньше.

Одной из главных особенностей острова считаются его термальные источники. Минеральные воды Искьи использовались еще в Древней Греции и Риме, а сегодня туристы могут посетить многочисленные спа-комплексы, природные горячие источники и термальные парки с бассейнами разной температуры.

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Остров состоит из нескольких курортных городов, каждый из которых имеет свою атмосферу. Искья-Порто считается главным туристическим центром с ресторанами и магазинами, Форио привлекает красивыми закатами и пляжами, Сант-Анджело очаровывает уютными пешеходными улочками, а Лакко-Амено известен необычной скалой в форме гриба.

Еще одним преимуществом Искьи названа стоимость проживания. В отличие от Амальфитанского побережья, где преобладают дорогие международные гостиничные сети, на острове работает множество независимых бутик-отелей. В низкий сезон номера можно найти по цене от $50 до $80 за ночь, хотя летом, конечно, стоимость проживания заметно возрастает.

Туристы, уже побывавшие на острове, нередко называют его "лучшим секретом" Италии. По словам путешественников, Искья сочетает атмосферу Сорренто без суеты и красоту Капри без высоких цен.

Туристам также рекомендуют посетить знаменитые сады Ла-Мортелла, средневековый Арагонский замок и термальный парк Негомбо. Многие отмечают, что Искья сохранила подлинную итальянскую атмосферу и пока не превратилась в массовое туристическое направление.

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Пассажирам обещают пять дней и четыре ночи шампанского, изысканной кухни и захватывающих европейских пейзажей – с ярким итальянским шармом.

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