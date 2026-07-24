5 лучших телевизоров без Smart TV: что купить вместо 'умного' телевизора

Современные телевизоры полностью перешли на "умные" платформы, но далеко не всем пользователям нужны встроенные приложения, интернет-подключение и сбор данных.

Еще пару лет назад телевизор без подключения к интернету был обычным явлением, но сегодня большинство производителей полностью перешли на модели с умными функциями. Практически каждый современный телевизор оснащается ОС, встроенными приложениями и возможностью выхода в сеть.

Тем, кто хочет простой экран только для просмотра ТВ, фильмов с внешних устройств или игр, все еще доступны пару вариантов. Эксперты SlashGear опубликовали список лучших телевизоров без Smart TV, собрав мнения тестировщиков, а также отзывы пользователей.

Westinghouse HD

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Многие могут подумать, что телевизоры без умных функций выпускают только неизвестные бренды, но это не так. Корпорация Westinghouse уже более 100 лет присутствует на рынке электроники и остается одним из немногих брендов, предлагающих обычные телевизоры для дома.

Линейка Westinghouse HD Series включает компактные модели:

24-дюймовый LED-телевизор с разрешением 720p – около $115;

32-дюймовую модель с разрешением 720p – около $150.

Оба телевизора оснащены HDMI, USB, VGA, оптическим аудиовыходом и коаксиальным разъемом. Также доступны модели со встроенным DVD-плеером – хороший вариант для тех, кто хочет компактное устройство для просмотра физических носителей.

Пользователи положительно оценивают качество изображения, простоту использования и надежность моделей Westinghouse. Главный недостаток – слабые встроенные динамики, поэтому многие рекомендуют подключать саундбар.

Impecca LED TV

Компания Impecca выпускает несколько моделей телевизоров без Smart-функций, ориентированных на покупателей с ограниченным бюджетом.

Среди доступных вариантов:

Impecca TL2400H – 24 дюйма, 720p, частота 60 Гц, $170;

Impecca TL3202H – 32 дюйма, 720p, поддержка форматов 16:9 и 4:3, $200;

Impecca TL4302F – 43 дюйма, Full HD, $345.

Старшая 43-дюймовая модель является самой популярной в семействе. Она получила ТВ-тюнер ATSC, поддержку Dolby Audio, частоту обновления 60 Гц и время отклика 5 мс.

Однако оценки покупателей у Impecca ниже, чем у Westinghouse. Владельцы обычно хвалят изображение, но жалуются на недостаточно громкий звук.

Серия Samsung BEC-H

Тем, кто хочет модель известного производителя, стоит обратить внимание на линейку Samsung Electronics BEC-H. Эти 4К-телевизоры с соотношением 16:9 созданы в первую очередь для бизнеса, цифровых вывесок и учебных заведений, но могут использоваться и дома.

Владельцы чаще всего хвалят яркий дисплей, качество изображения, низкую отражающую способность экрана и прочный корпус. Диагонали варьируются от 43 до 98 дюймов, а цены начинаются примерно от $370 и доходят до $1700.

При этом Samsung BEC-H нельзя назвать полностью обычными телевизорами без умных функций. Устройства оснащены чипом Crystal UHD 4K, который поддерживает масштабирование изображения с помощью ИИ, а также работают на урезанной версии операционной системы Tizen OS.

Серия Panasonic CQE2U

Телевизоры семейства Panasonic CQE2U также ориентированы на бизнес и учебные заведения, но могут стать альтернативой обычному Smart TV.

Устройства оснащаются 4K IPS-панелями яркостью от 400 до 500 нит, HDMI-входами, USB-C и встроенным ТВ-тюнером. Доступны версии от 43 до 98 дюймов стоимостью примерно от $800 до $10 000.

Главный минус таких телевизоров – высокая стоимость и небольшое количество отзывов обычных пользователей.

Sony Bravia

Для тех, кто не хочет покупать бюджетные устройства или профессиональные панели, есть еще один вариант – телевизоры Sony Bravia. Главная особенность этих моделей в том, что при первоначальной настройке пользователь может выбрать режим работы:

Google TV – полноценный Smart TV;

Basic TV – обычный телевизор без умных функций.

Первый вариант активирует все возможности Smart TV – приложения, онлайн-сервисы и подключение к интернету. Второй превращает телевизор в обыкновенный экран без умных функций. В линейке доступны разные типы экранов – от обычных LED до Mini LED и OLED, а диагонали варьируются от 43 до 100 дюймов.

Отзывы владельцев зависят от конкретной модели, но в среднем телевизоры Sony Bravia получают оценки в диапазоне от 4 до 5 звезд. Большинство пользователей положительно оценивают качество изображения, яркость и внешний вид устройств.

Ранее пользователям рассказали, что делать, если OLED-телевизор стал горячим. Периодический нагрев не представляет опасности, но постоянная работа при высокой температуре способна сократить срок службы панели.

УНИАН рассказывал о полезных функциях USB-порта телевизора, которыми почти никто не пользуется.

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