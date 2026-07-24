В Польше мужчина искал ягоды в лесу, а нашел потерянный бомбардировщик Второй мировой

Находка может фрагментом британского бомбардировщика Авро 683 Ланкастер.

В Польше мужчина отправился на поиски ягод в лес, а вместо этого обнаружил загадку Второй мировой войны – обломки потерянного бомбардировщика.

Как пишет tvpworld.com, местный житель, собиравший ягоды в лесу недалеко от Свиноуйсьце, обнаружил глубокую яму, усеянную ржавыми алюминиевыми фрагментами.

Он подобрал обломок и отнес его специалистам в расположенный неподалеку Музей береговой обороны.

Видео дня

Первый осмотр показал, что это не случайный кусок металлолома. Сотрудники музея отметили, что характер листового металла, клепки, следы конструкции самолета и отработанные боеприпасы указывали на то, что это фрагменты самолета.

Позже команда музея осмотрела место крушения и обнаружила дополнительные обломки, а также отработанные боеприпасы, идентифицированные как тип, использовавшийся в британских авиационных пулеметах.

Следователи также обнаружили трубку с идентификационным номером, который может быть связан с двигателем Rolls-Royce Merlin.

В результате представители музея пришли к выводу, что находка может быть связана с фрагментом крыла "Ланкастера", обнаруженным в Балтийском море в 2009 году, примерно в километре от этого места.

Авро 683 Ланкастер - британский тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик, состоявший на вооружении Королевских ВВС.

В этом районе в последние месяцы Второй мировой войны шли ожесточенные бои, когда самолеты союзников совершали вылеты над Свиноуйсьце, поражая промышленные объекты на территории, контролируемой Германией.

Недавно обнаруженный самолет, возможно, был сбит немецкими зенитными батареями, защищавшими береговую линию.

В настоящее время это место рассматривается как потенциальное место крушения.Чиновники заявляют, что останки экипажа все еще могут быть погребены под землей.

Ранее УНИАН рассказывал, как в Польше мужчина гулял по лесу и нашел древний меч возрастом 2700 лет, торчащий вертикально из земли.

Вас также могут заинтересовать новости: