Среди жертв российского удара по выставке оружейников сотрудник польской компании, - СМИ

Некоторым пострадавшим понадобилась консульская помощь.

Среди погибших во время российского ракетного удара по выставке дроновых вооружений в Киевской области сотрубник оборонной компании Польши, пишет польское СМИ Defence24.

По данным журналистов, он не являлся гражданином Польши. Также по их информации от Министерства иностранных дел, были пострадавшие, которым потребовалась консульская помощь.

Как напомнили авторы, мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo, организованное украинской ассоциацией производителей беспилотных систем ARMADA, было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора. Оно собрало представителей оборонной промышленности, вооруженных сил и технологических компаний.

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Удар во оружейной выставке

Напомним, что 24 июля российские войска атаковали веротно двумя баллистическими ракетами место проведения публичного мероприятия в Киевской области. В результате известно уже минимум о 10 погибших и около 100 пострадавших.

При этом сначала распространялась информация о том, что удар был нанесен по полигону. Однако позднее стало известно, что мероприятие проходило на частном объекте, вероятно, в спортивном комплексе.

Как рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, в силах обороны уже давно запрещено проводить мероприятия с большим скоплением людей из-за повышенных рисков атак со стороны РФ. Он подчеркнул, что планировать мероприяти необходимо с учетом мер безопасности.

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