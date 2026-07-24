Итальянцев пугают кулинарные привычки туристов: эксперт объяснила, как не опозориться

Для итальянцев еда – это больше, чем просто способ утолить голод.

Итальянская кухня считается одной из самых вкусных и при этом самых полезных в мире. Так какой же турист откажется попробовать местные блюда во время отдыха в Италии? Однако далеко не все путешественники знакомы с местными традициями и часто нарушают определенные неписаные правила, которые итальянцы соблюдают в отношении своей кухни.

Исследовательница итальянской кулинарной культуры Ева Сандоваль в авторской статье для BBC рассказала, что в Италии еда – это не просто способ утолить голод, а важное социальное событие со своими правилами и ритуалами. По её словам, нарушение этих традиций может вызвать удивление у местных жителей, тогда как их соблюдение поможет лучше понять культуру страны.

Учитывая это, исследовательница дала туристам 7 советов о том, как избежать кулинарных ошибок во время пребывания в Италии:

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Не заказывайте капучино после завтрака. Капучино в Италии считается исключительно утренним напитком, который обычно пьют в кафе вместе с выпечкой. После завтрака местные жители переходят на эспрессо или маккиато, ведь молочный капучино считается слишком тяжелым для обеда или ужина. Именно поэтому заказ такого напитка вечером часто вызывает удивление.

Не меняйте порядок блюд. Автор объясняет, что традиционный итальянский обед или ужин имеет четкую последовательность: закуска, первое блюдо, основное блюдо с гарниром, десерт, кофе и вино. Пропускать отдельные этапы можно, но менять их местами не принято. Также салат здесь подают не в начале, а в качестве гарнира к мясу, а пасту никогда не считают гарниром.

Не сочетайте морепродукты с сыром. В итальянской кулинарной традиции морепродукты и выдержанные сыры относятся к разным гастрономическим направлениям и обычно не сочетаются. Именно поэтому просьба добавить пармезан к пасте с морепродуктами может вызвать недоумение, хотя существуют отдельные классические рецепты, где такое сочетание предусмотрено.

Не просите изменять рецепт. По словам автора, в итальянских ресторанах не принято произвольно изменять состав блюд. Считается, что каждый рецепт уже имеет сбалансированное сочетание ингредиентов, поэтому просьбу заменить соус или другой компонент воспринимают как вмешательство в замысел повара. Исключение составляют только аллергии или медицинские ограничения.

Выбирайте местные блюда. Как отмечает автор, кухня Италии имеет ярко выраженный региональный характер, поэтому каждый город славится своими рецептами. Именно знакомство с местными блюдами является важной частью путешествия, а перед заказом стоит поинтересоваться, чем известен конкретный город или регион.

Не спешите. В материале подчеркивается, что поход в ресторан в Италии – это прежде всего общение. Обед или ужин могут длиться несколько часов, между блюдами делают паузы для разговоров, а сам процесс считают важной частью отдыха, а не быстрым приемом пищи.

Не отказывайтесь от амаро. Завершающим этапом традиционной трапезы, пишет исследовательница, является кофе и бокал амаро – горького травяного ликера, который способствует пищеварению. Автор советует поинтересоваться местными разновидностями этого напитка или домашними рецептами, ведь они часто являются еще одной гастрономической особенностью конкретного региона.

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Также мы рассказывали, что каждый шестой турист допускает культурные ошибки во время путешествий. Чаще всего это касается дресс-кода и традиций, связанных с чаевыми. Эксперты отмечают, что организованные туры и сопровождение гидов помогают избежать ошибок и дают уверенность в познании новых культур.

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