В Россию завезли десятки ракет из КНДР, ими будут бить по Украине, – эксперт

Они могут иметь модификации с усиленной боевой частью.

В Россию уже завезено около двух десятков северокорейских ракет. Это свидетельствует о том, что врагу не хватает собственного производства. Об этом в комментарии УНИАН заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, украинский авиатор.

"Эти ракеты доставлены в Ростов, они уже находятся там на сегодняшний день. Разумеется, есть риски. Они различаются: есть с дальностью 400 км, есть с другой дальностью, но отличаются мощностью боевой части. Мы должны понимать, что могут быть модификации с усиленной боевой частью", – сказал он.

По его словам, баллистика – это любое физическое тело, движущееся по баллистической траектории.

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"Поэтому есть баллистические ракеты, есть крылатые ракеты, и это разные вещи. Это средство, с помощью которого ракета доставляется к цели по баллистической траектории. Существует множество различных их типов. Они летают на разные расстояния. К большому сожалению, до Киева долетают те ракеты, хотя там будут и на 400 км, то есть на меньшие расстояния", – отметил Хазан.

Из того, что известно, как продолжил эксперт, этих ракет в России немного, их доставляют, что еще раз доказывает, что россиянам не хватает собственного производства.

"И они хотят сохранить интенсивность обстрелов на высоком уровне, пользуясь окном возможностей, исходя из очень ограниченного количества противоракетных средств, которые на сегодняшний день имеются в Украине. Я осторожно скажу – их пару десятков. На сегодняшний день на стартовых позициях – пару десятков. Но что такое пару десятков? Это значит, что может быть серьёзный обстрел, и мы должны к этому готовиться", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Россия сейчас обстреливает Харьков, Днепр, Запорожье, Киев, и эти удары носят террористический характер, чтобы максимально повлиять на психологическое состояние украинцев и нанести поражение или уничтожить какой-либо объект.

Эксперт призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть очень осторожными и по возможности не попадать в большие скопления людей.

"Главное, что поможет нам пережить это, – это очень осторожное отношение к своей жизни и жизни близких, реагирование на сигналы воздушной тревоги, наличие при себе специально подготовленных аптечек, чтобы люди, в принципе, имели их при себе, а главное, чтобы умели ими пользоваться", – подытожил Хазан.

Стоит отметить, что в украинских пабликах и соцсетях распространена информация о доставке северокорейских баллистических ракет КН-23 в Воронежскую область. Таким образом, в ближайшее время ими могут нанести удар по Украине, в частности – по столице.

В обычной KN-23 вес боевой части оценивается в пределах от 500 до 1000 кг, в новой версии под оригинальным названием Hwasongpho-11-Da-4 – 4500 кг

Целями для KN-23 являются именно города. Эти ракеты очень мощные, но неточные, что представляет большую угрозу для гражданского населения.

Ракеты KN-23 и KN-24 – что известно

Как сообщал УНИАН, северокорейские ракеты KN-23 и KN-24, которые РФ использует для атак на Украину, были созданы по методам 50-летней давности.

РФ запускала ракеты KN-23 и KN-24 по Украине в начале 2024 года. Хотя эти ракеты и имеют сходство с российскими аналогами, однако они используют менее энергоэффективное топливо и двигатели, которые были на 50% больше и летали на ту же дальность.

КНДР впервые представила свою ракету KN-23 во время военного парада в 2018 году. Ее частично сравнивают с российской баллистической ракетой малой дальности "Искандер-М". А уже через год была представлена ракета KN-24, которая имеет некоторые сходства с тактической баллистической ракетой ATACMS американского производства.

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