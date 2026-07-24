Эксперт объяснила, как правильно использовать соль для очищения дома, себя и вещей, что говорить во время ритуалов и куда девать соль после них.

Соль в народных практиках считается природным элементом, способным впитывать негативную энергию. Именно поэтому ее используют для очищения жилья, вещей и человека.

В комментарии УНИАН таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini объяснила, как проводятся такие практики, что делать с солью после очищения и как правильно очищать дом солью и себя.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить время бабушкам в церкви и на улице - что это означает.

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справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как очистить дом от негатива солью

Как рассказала в комментарии УНИАН Natalis Domini, соль - это природный элемент, который очень хорошо впитывает в себя все, что незаметно для человеческого глаза: тонкие энергии и негатив. Именно поэтому ее используют как для очищения помещений, так и для человека.

"В народных практиках считается, что это можно сделать несколькими способами: насыпать соль в углы комнат или поставить её в блюдца, мыть ею пол, окна или зеркала. Солью также очищают порог, вход в дом или крыльцо", - рассказывает эзотерик.

По словам эксперта, чаще всего для очищения жилья используют следующие способы:

Очищение порога и входа

Порог считается границей между внешним миром и личным пространством человека. Соль можно насыпать тонкой полоской со своей стороны порога - для очищения внутреннего пространства. Также её иногда насыпают со стороны улицы, чтобы, согласно поверьям, защитить жилище от посторонней негативной энергии.

Мытье пола солевым раствором

Для этого нужно взять 6 литров воды, добавить 3 столовые ложки соли и хорошо растворить. Помещения моют, начиная с самых дальних комнат и углов, постепенно двигаясь к выходу против часовой стрелки.

"Для очищения помещений соль выкладывают на убывающую Луну, когда приближается Новолуние. Её можно оставить на ночь или на сутки, а затем собрать и вынести под дерево, растущее вдали от дома", - объясняет Natalis Domini.

Как правильно очистить себя солью

Соль используют не только для очищения жилья. Согласно народным поверьям, она может помочь и в личных практиках очищения.

По словам эксперта, для этого чаще всего используют несколько способов: соль под кроватью, солевую ванну или очищение путем стояния на соли.

Соль под кроватью

Согласно народным представлениям, этот способ используют для очищения подсознания и снов. Под кровать кладут от 100 до 300 граммов соли.

Ванна с солью

Для такого очищения нужно набрать почти полную ванну, погрузиться в воду хотя бы по плечи и добавить 9 столовых ложек соли. После процедуры рекомендуется ополоснуться чистой водой.

Стояние на соли

Еще один способ - постоять босиком на соли.

Для этого используют примерно 300–500 граммов соли, которую можно насыпать в пакет или на поднос, чтобы после завершения процедуры её было легко собрать и выбросить.

Соль также используют для очищения вещей, которые могут вызывать неприятные ощущения или ассоциироваться с негативом, говорит эксперт:

Например, сомнительный подарок можно положить в соль на ночь. По желанию предмет заворачивают в полотняный мешочек. Также вещь можно поставить на блюдце и сделать вокруг нее круг из соли.

Для таких практик можно использовать любую натуральную соль - принципиальной разницы между обычной поваренной и морской солью нет. Некоторые люди выбирают гималайскую розовую соль, поскольку придают значение ее свойствам, и это также не запрещается.

Что нужно говорить, когда очищаешься солью

Во время таких практик важным считается не только сам процесс, но и мысли человека. Нужно сосредоточиться на желании избавиться от всего негативного, очистить своё пространство и открыть его для нового.

Во время мытья окон и зеркал можно произносить: "Очищаю, очищаю, очищаю".

Что делать с солью после очищения? Соль, которую использовали в обрядах очищения, повторно не применяют - её нужно собрать и вынести из дома. По традиции соль выносят под дерево, растущее вдали от собственного двора. Считается, что так она возвращается к стихии земли.

Грязную воду после очищения можно вылить в канализацию или вынести как можно дальше от дома.

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