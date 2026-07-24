Украина сорвала план Путина, который стал бы катастрофой для США, - Зеленский

Геополитические амбиции Кремля споткнулись уже на первом этапе плана.

Украинское сопротивление российской агрессии де-факто сорвало планы Кремля по реставрации СССР. Если бы эти планы были реализованы, США оказались бы перед лицом двойной угрозы - тандема Китая и новой версии Советского Союза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

"Они пытались нас оккупировать, потому что хотели восстановить СССР, Советский Союз. Самая глобальная идея Путина – вернуть всё обратно. Советский Союз, республики, входившие в состав Советского Союза, бывшие советские республики, а также европейцев", - сказал он.

Зеленский выразил убеждение, что именно Советский Союз был самый опасным врагом для Соединенных Штатов, потому что был не только идеологическим противником, но и конкурентом за влияние в Европе, которая очень важна для США. Именно поэтому война в Украине имеет большое значение для Америки, подчеркнул президент.

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"Это глобальная война. И если Россия снова станет Советским Союзом – а у них была такая возможность, до сих пор у них была эта миссия и идея... Если у них будет Советский Союз, то вы получите Китай и Советский Союз – самую большую империю, самую большую армию в мире, и они будут действительно сильнее Соединенных Штатов, и это будет опасно для вас", - предупредил украинский лидер.

По мнению Зеленского, независимая Украина была первой большой преградой для Кремля на пути к реставрации СССР. Поэтому, когда на первом этапе полномасштабной войны США и Европа много потратили на помощь Украине, они "заплатили за эту стену" против российского наступления.

Украина и США

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что уже в следующем году украинские дроны смогут преодолевать расстояние в 5–10 тысяч километров, и Украина готова делиться этими технологиями с США.

По его словам, Киев планирует заключить масштабное соглашение о совместном производстве различных типов дронов в США с условием ограничения их поставок только для союзников. Зеленский подчеркнул, что украинский опыт и технологии стали уникальным вкладом для американских военных, которые признают, что без Украины не достигли бы такого уровня развития.

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