Названы 8 лучших видеокарт за всю историю: первое место вряд ли удивит

В список вошли как современные модели, так и настоящие легенды, определившие развитие компьютерной графики на десятилетия.

Каждый ПК-геймер наверняка помнит видеокарту, которая прослужила ему долгие годы, или модель, о покупке которой он когда-то мечтал. Некоторые видеокарты оставили настолько заметный след в истории, что их до сих пор считают эталоном удачного сочетания производительности, долговечности и влияния на развитие индустрии.

Эксперты How-To Geek составили рейтинг самых знаковых видеокарт за всю историю. В него вошли как современные модели, так и настоящие легенды, определившие развитие компьютерной графики на десятилетия вперед.

8. AMD Radeon RX 580

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Выпущенная в 2017 году Radeon RX 580 стала улучшенной версией RX 480 и получила варианты памяти на 4 ГБ или 8 ГБ GDDR5. Хотя она не была самой быстрой видеокартой на момент выхода, устройство отлично справлялось с играми в Full HD и навязала жесткую конкуренцию GeForce GTX 1060.

Благодаря 8 ГБ VRAM RX 580 оказалась по-настоящему живучей. Даже спустя почти десять лет многие продолжают использовать ее для современных игр в разрешении 1080p, что сделало карту одной из самых долговечных в истории.

7. Nvidia GeForce 6800 GT

После неудачной серии GeForce FX репутация Nvidia оказалась под угрозой. Исправить ситуацию помогла серия GeForce 6800, выпущенная в 2004 году.

Особенно удачной оказалась версия 6800 GT. По сути, она предлагала почти ту же производительность, что и флагманская 6800 Ultra, но стоила существенно дешевле, благодаря чему быстро стала выбором энтузиастов.

6. Nvidia GeForce 256

Именно GeForce 256 Nvidia первой официально назвала графическим процессором (GPU), и этот термин закрепился за всей индустрией.

Видеокарта впервые перенесла часть вычислений геометрии и освещения с центрального процессора на специализированный графический чип. Данный подход впоследствии стал основой современной стратегии Nvidia – создавать отдельные ускорители для задач, с которыми CPU справляется менее эффективно.

5. Nvidia GeForce 3

До выхода GeForce 3 видеокарты выполняли лишь заранее заданные графические операции. Но в 2001 году ситуация изменилась благодаря поддержке программируемых вершинных и пиксельных шейдеров DirectX 8.

Эта технология открыла разработчикам возможность выполнять собственный код прямо на графическом процессоре. Именно GeForce 3 считается одной из важнейших ступеней в истории графических процессоров, которая в будущем привела к появлению CUDA и современных ИИ-ускорителей Nvidia.

4. 3dfx Voodoo

Легендарная Voodoo появилась в 1996 году и стала настоящей революцией в мире компьютерной графики. Это была первая отдельная 3D-видеокарта, работавшая вместе с обычным 2D-ускорителем.

По мнению автора рейтинга, ни одна другая видеокарта не обеспечивала столь резкого скачка графики за одно поколение. Именно успех Voodoo фактически положил начало эпохе массового 3D-гейминга на ПК.

3. Nvidia GeForce 8800 GTX

Выпущенная в ноябре 2006-го GeForce 8800 GTX стала первой массовой видеокартой с поддержкой DirectX 10 и полностью изменила архитектуру графических процессоров.

Вместо отдельных блоков для различных задач она получила унифицированные потоковые процессоры, которые динамически распределяли вычислительную нагрузку. Такой подход используется практически во всех современных GPU – от игровых видеокарт до ускорителей искусственного интеллекта.

2. ATI Radeon 9700 Pro

До объединения ATI с AMD именно Radeon 9700 Pro стала настоящим прорывом на рынке. Это была первая видеокарта с поддержкой DirectX 9, которая значительно превосходила конкурентов по производительности и особенно выделялась при использовании сглаживания и анизотропной фильтрации.

Ответ Nvidia в виде линейки GeForce FX оказался настолько неудачным, что разработчикам игр приходилось специально оптимизировать проекты, чтобы обходить ее слабые стороны. Специалисты считают, что столь убедительного технологического превосходства одной компании над другой рынок видеокарт больше не видел.

1. Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Первое место авторы рейтинга без колебаний отдали GeForce GTX 1080 Ti, которую многие называют "последней ошибкой" Nvidia, поскольку компания создала слишком долговечный и мощный ускоритель по разумной цене.

Модель получила 11 ГБ памяти – объем, который даже сегодня превосходит некоторые современные решения. Именно большой запас VRAM и высокая производительность позволили ей оставаться актуальной долгие годы. Как показало тестирование Linus Tech Tips, даже спустя почти 10 лет с момента выхода 1080 Ti позволяет с комфортом играть в большинство современных игр.

Ранее эксперты HowToGeek составили антирейтинг худших видеокарт в истории. Самым неожиданным участником списка стала топовая Nvidia RTX 5090.

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