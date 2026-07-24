В Украине хотят изменить платежи за коммунальные услуги: что появится в квитанциях

Законопроект ещё должен пройти рассмотрение в Верховной Раде и получить поддержку большинства народных депутатов.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить правила оформления счетов за коммунальные услуги. В каждой квитанции может появиться QR-код с доступом к подробной информации о том, как сформирован тариф, говорится в законопроекте, который в настоящее время рассматривается в профильном комитете.

Как следует из пояснительной записки, предлагается ввести обязательную "тарифную декларацию" для каждой коммунальной услуги.

Отмечается, что это будет официальный документ, в котором будет подробно изложено экономическое обоснование тарифа: производственная себестоимость, административные расходы, прибыль, налоги и сборы, а также другие составляющие тарифа.

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Все счета на оплату жилищно-коммунальных услуг должны иметь QR-код, обеспечивающий доступ к тарифной декларации, касающейся цены или тарифа. Таким образом, отсканировав его с помощью смартфона, человек сможет сразу перейти на веб-сайт и ознакомиться с полной разбивкой тарифа.

Штраф за неправильный расчет

Законопроект также направлен на усиление ответственности коммунальных предприятий и управляющих за ошибки в платежках.

Если поставщик коммунальных услуг или управляющий домом неправильно начислит плату за коммунальные услуги, он будет обязан возместить потребителю причиненный ущерб, а также уплатить штраф.

Размер штрафа будет равен разнице между ошибочно начисленной и фактической стоимостью услуг, но не может превышать десятикратную стоимость этих услуг за соответствующий период.

Защита потребителей во время войны

Кроме того, на период военного положения предлагается запретить приостанавливать или ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг потребителям, проживающим на территориях областей, в пределах которых находятся зоны ведения активных боевых действий или временно оккупированные РФ территории.

Отметим, что это лишь законодательная инициатива парламентариев. Законопроект ещё должен пройти рассмотрение в Верховной Раде и получить поддержку большинства народных депутатов.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, "Киевводоканал" планирует изменить тарифы до экономически обоснованного уровня. Однако столичные власти, несмотря на анонс новых тарифов, до сих пор не знают, с какой именно даты они начнут применяться для киевлян.

В начале июля сообщалось, что у украинцев начали изымать квартиры из-за долгов за коммунальные услуги. Так, в Киеве конфисковали жилье у пенсионера с долгом около 875 тысяч гривен.

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