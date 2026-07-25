Главного прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, уволили, – Reuters

По словам источников, 82 из 125 государств-членов суда проголосовали за отставку прокурора.

В пятницу, 24 июля, государства-члены Международного уголовного суда проголосовали за отстранение Карима Хана от должности прокурора в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщили Reuters два дипломатических источника.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, чтобы обсудить деликатный вопрос, 82 из 125 государств-членов суда проголосовали за отставку прокурора.

Издание отметило, что 56-летний Хан отрицает эти обвинения.

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France 24 сообщило , что, как свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, дипломаты, возглавляющие исполнительное бюро руководящего органа суда, в прошлом месяце заявили, что британский адвокат вступал в ненадлежащие сексуальные отношения с младшей юристкой МУС и должен быть уволен.

"Ассамблея большинством голосов ⁠82 государств-участников приняла решение о том, что избранный должностной лицо, прокурор Карим Хан, совершил серьезные нарушения и грубо не выполнил свои обязанности… и об отстранении… Карима Хана с должности", – заявила председатель руководящего органа суда Пайви Каукоранта.

Адвокат Хана Таяб Али сообщил после голосования, что будет оспаривать законность и справедливость этого решения, используя все доступные правовые механизмы.

Поясняется, что увольнение Хана немедленно запускает процесс выборов нового прокурора МУС, которого, как ожидается, не изберут до следующего года.

"Члены суда действовали быстро и решительно, чтобы отстранить скандально известного и дискредитированного должностного лица, с тем чтобы суд мог продолжать свою важную работу по всем делам, находящимся на его рассмотрении", – отметила профессор международного уголовного права Вашингтонского университета Лейла Садат.

Примечательно, что увольнение Хана произошло после того, как Соединенные Штаты объявили о начале новой дипломатической кампании по ликвидации МУС, который, по их мнению, представляет угрозу их суверенитету.

Во время визита на Филиппины в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "в составе МУС есть сумасшедшие и психи", и что ни один американский политический или военный чиновник ни за что не предстанет перед этим судом, повторив свою предыдущую критику.

Отмечается, что США, не являющиеся членами этой организации, ввели санкции против 11 судей и прокуроров МУС, в частности против Хана, сославшись на ордера на арест, выданные МУС в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта, а также на предварительное расследование в отношении американских военных в Афганистане.

Ордер на арест Путина: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что 17 марта 2023 года вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации в Украине: российского президента Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В МУС сослались на "разумные основания", позволяющие считать, что Путин несет личную ответственность за депортацию украинских детей. После выдачи ордера на арест Путина его обязаны арестовать в каждой из 123 стран-участниц Римского статута.

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