Золотые кольца 'привели' археологов к сокровищам викингов возрастом 1000 лет (фото)

Сокровище было найдено после того, как местный житель заметил два золотых кольца, торчащих из земли рядом с лесной тропой недалеко от Рольда в Химмерланде.

В окрестностях Рольда на севере Дании, у берегов которой заметили конвой с "яхтой Путина", были обнаружены шесть браслетов из чистого золота, возраст которых превышает 1000 лет - это одна из крупнейших находок золота эпохи викингов в стране. Об этом пишет Daily Galaxy.

Находка, известная как сокровище Рольда, дает редкую возможность взглянуть на богатство и статус самых влиятельных фигур викингского общества.

Интересно, что сокровище было найдено после того, как местный житель заметил два золотых кольца, торчащих из земли рядом с лесной тропой недалеко от Рольда в Химмерланде. Предметы были доставлены в археологический отдел Музеев Северной Ютландии, где эксперты быстро поняли, что нашли нечто необычное.

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Затем археологи обыскали окрестности с помощью металлоискателей и обнаружили еще четыре браслета. Все шесть предметов были найдены целыми и изготовлены из чистого золота, их общий вес составил 762,5 грамма. Музеи Северной Ютландии заявили, что это третья по величине находка золота эпохи викингов в Дании.

Древнее золото викингов обнаружено спустя 1000 лет

Отмечается, что сокровища Рольда относятся к поздней эпохе викингов, между 900 и 1000 годами нашей эры. Они относятся к периоду быстрых перемен в Дании, когда местные правители постепенно объединялись под властью более сильной центральной власти.

Находка относится к той же эпохе, что и король Харальд Синезубый, который объединил большую часть Дании и позже прославил свои достижения на знаменитом Йеллингском камне около 965 года нашей эры.

Важно, что подобные браслеты были известны по всей Скандинавии в период викингов, но обычно их изготавливали из серебра, а не из золота. Эти предметы были гораздо реже и в основном принадлежали самым богатым членам общества. Археолог Торбен Сарау, менеджер по культурному наследию в музеях Северной Ютландии, сказал:

"Золото в эпоху викингов было сосредоточено среди абсолютной элиты общества, и именно поэтому находки такого типа чрезвычайно редки".

Браслеты могли указывать на положение, влияние и связи владельца в кругах элиты викингов.

Браслеты демонстрируют древнее мастерство

Важно, что шесть браслетов не идентичны и демонстрируют несколько различных техник обработки металла. Три из них были изготовлены путем скручивания двух золотых стержней. Один из этих браслетов был украшен тонкой золотой проволокой и имел концы в форме булавок.

Другие браслеты были созданы из цельных стержней или золотой проволоки и имеют плотно обмотанные концы, известные как "бегущие узлы". Один браслет особенно примечателен: его сплющенные концы украшены зигзагообразными и треугольными узорами.

При этом состояние предметов делает находку еще более необычной. Многие серебряные находки викингов были разрезаны на более мелкие части, вероятно, потому что они использовались в качестве платежного металла. Эти браслеты, напротив, остались целыми.

Ученые считают, что это говорит о том, что золото не предназначалось для обмена или использования в повседневных сделках. Вместо этого, коллекция, по-видимому, была намеренно захоронена.

Почему браслеты были захоронены

Как сказано в пресс-релизе музеев Северной Ютландии, точная причина захоронения браслетов остается неясной. Археологи считают, что сокровища были спрятаны намеренно, либо для защиты ценных предметов в неспокойные времена, либо в рамках ритуальной практики. Сарау объяснил:

"Когда такие кольца складывались вместе, это часто интерпретировалось как преднамеренное захоронение, либо для сохранности ценностей в неспокойные времена, либо в рамках ритуалов, точное значение которых сегодня трудно определить. Таким образом, кольца из сокровищ Рольда предоставляют редкую возможность заглянуть в мир и социальную структуру викингов".

Интересно, что точное место находки не разглашается. Место находится на частной территории, и как человек, обнаруживший сокровища, так и землевладелец предпочли остаться анонимными.

Археологические работы на этом месте завершены, и браслеты официально объявлены датскими сокровищами (Danefæ), то есть считаются исторически важными сокровищами, принадлежащими датскому государству. Коллекция будет подвергнута дальнейшему анализу, прежде чем будет передана в Национальный музей Дании.

Новости археологии

Недавно словацкие археологи обнаружили большой римский военный лагерь, предположительно использовавшийся войсками императора Марка Аврелия во время конфликтов с германскими племенами в конце II века.

Этот "чрезвычайно редкий" лагерь стал неожиданностью для археологов, поскольку в нем находятся спешно захороненные останки многочисленных солдат в необычных могилах, включая колодцы.

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