Две 'Украины', Сырский и Федоров, должны сотрудничать, если хотят опередить РФ, – Bloomberg

Чемпион напомнил, что разработка дронов средней и большой дальности, в которой Федоров сыграл ведущую роль, позволила перенести войну вглубь России.

Выживание Украины в противостоянии с гораздо более мощным российским противником всегда основывалось на шатком союзе между коррумпированным государством, пропитанным советскими рефлексами, и более инновационным, ориентированным на Запад населением, значительная часть которого слишком молода, чтобы сформироваться под влиянием бывшего СССР, пишет обозреватель Марк Чемпион в статье Bloomberg.

Чемпион отметил, что недавнее противостояние между 60-летним главнокомандующим Вооруженными силами президента Владимира Зеленского и его 35-летним министром обороны грозило разрушить это партнерство.

Решение Зеленского, озвученное во вторник, 21 июля, уволить первого и восстановить второго на "достойной руководящей должности", позволило избежать раскола, которого страна не могла себе позволить.

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"Генерал Александр Сырский вступил в конфликт с Михаилом Федоровым – назначенным на должность министра обороны всего шесть месяцев назад – по поводу того, как следует вести войну", – говорится в статье.

Однако, отмечает автор статьи, для многих украинцев эти разногласия символизировали нечто гораздо более важное, поэтому, когда Зеленский сначала встал на сторону старшего по возрасту генерала, они вышли на улицы, чтобы выразить свой протест.

Указывается, что в результате Сырского сменил генерал-майор Михаил Драпатый – 43-летний соратник Федорова, известный своей прямолинейностью и поддержкой стиля ведения боев по "линии дронов", который превратил линию фронта в зону уничтожения шириной в десятки километров.

Чемпион напомнил, что если Сырский прошел подготовку в Москве во времена СССР, то Драпатый – в постсоветской Украине.

"Никто не отрицает, что Сырский – патриотичный, талантливый командир, заслуживающий уважения за успехи в руководстве обороной Киева в 2022 году и освобождении значительных территорий вокруг Харькова", – добавил он.

В то же время обозреватель подчеркнул, что если подростки-добровольцы, которые использовали коммерческие дроны для выявления артиллерийских позиций или анализировали публикации в социальных сетях, чтобы обнаружить позиции российских войск, и способствовали этому достижению, то львиная доля заслуги принадлежит традиционной пехоте и ее командирам.

Однако сегодня ситуация изменилась: дроны и их, как правило, молодые пилоты уже не являются сенсационными новостями для любителей, а доминируют на поле боя.

По мнению Федорова, Сырский отвергает именно асимметричную войну, без которой Украина может только проиграть.

"Лично я не знаю, как выиграть войну, используя структуру, созданную Сырским", – заявил Федоров в своем ответе на увольнение.

Чемпион предположил, что на данном этапе он, возможно, прав.

"Он и Драпатый будут единодушны в отношении необходимости реформирования Вооруженных сил Украины и в отношении стратегии, которую они выбирают для ведения войны", – прогнозирует обозреватель.

Чемпион рассказал, что Федоров стал настолько успешным и популярным, что когда в прошлом году Зеленский был вынужден уволить значительную часть своей администрации из-за коррупционного скандала, он назначил этого "цифрового гения" на должность министра обороны. Этот выбор оказался удачным.

За примерно шесть месяцев, прошедших с момента вступления Федорова в должность, ситуация на поле боя стабилизировалась. Автор статьи напомнил, что именно Федоров убедил Илона Маска заблокировать доступ российских войск к спутниковой сети Starlink.

"Разработка дронов средней и большой дальности, в которой Федоров сыграл ведущую роль, позволила перенести войну вглубь России и нарушила линии снабжения на фронте, где киевские силы, как и прежде, уступают по численности и вооружению", – отмечается в публикации.

В поисках способов компенсировать этот недостаток Украина использовала бум беспилотников, которому способствовал Федоров, чтобы разработать новый стиль ведения войны, заставляющий министерства обороны по всему миру пересматривать свои доктрины и планы закупок.

"В конечном итоге две "Украины", которые представляют Сырский и Федоров, должны сотрудничать, если хотят опережать Москву на шаг в борьбе с этим новым видом асимметричной войны. Заменив Сырского на Драпатого и восстановив Федорова в должности, Зеленский снова сделал бы это возможным", – констатирует обозреватель.

Михаил Федоров: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Федоров заявил, что не согласится ни на одну другую должность, которую ему предложит президент Украины Владимир Зеленский, кроме поста главы Минобороны. Федоров пояснил, что сейчас в стране есть три должности, которые реально определяют ход войны, – президент Украины, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Он добавил, что его не интересует ни должность, ни статус. По словам Федорова, для него важна возможность реально влиять на результат и приближать победу Украины.

Также мы писали, что президент Украины отметил, что среди должностей, которые он предлагал Михаилу Федорову, министра обороны нет. Зеленский заметил, что последняя должность, которую он предлагал Федорову, – вице-премьер-министр Украины по военным инновациям. По словам украинского лидера, должна быть координация инноваций с руководством Министерства обороны, с главнокомандующим, Генштабом и, безусловно, с президентом Украины.