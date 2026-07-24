Люди, родившиеся в эти дни, имеют наибольшие шансы разбогатеть, – нумерологи

Цифры в вашем свидетельстве о рождении могут рассказать больше, чем кажется – по крайней мере, так считают сторонники нумерологии.

Нумерологи утверждают , что дата рождения человека способна влиять на его финансовое будущее, карьеру и характер, пишет Times of India.

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По словам сторонников этого учения, определенные числа якобы обладают "более высокими вибрациями" и чаще встречаются среди успешных и состоятельных людей.

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Дисциплина, решительность, творчество и лидерские качества – черты, присущие людям, рожденным в определенные дни месяца.

Родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа

Таких людей нумерологи считают прирожденными лидерами с развитыми навыками принятия решений. Им приписывают уверенность, амбициозность и склонность к рискованным, но просчитанным решениям, что делает их успешными предпринимателями.

Родившиеся 8, 17 или 26 числа

Эти даты ассоциируются с финансовой сообразительностью, дисциплинированностью и настойчивостью. Таких людей, по мнению нумерологов, часто ждет материальный успех, достигнутый благодаря усердному труду, долгосрочному планированию и терпению.

Родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа

Их считают хорошими коммуникаторами с творческим мышлением, которым предсказывают успех в образовании, медиа и шоу-бизнесе.

Родившиеся 5, 14 или 23 числа

По мнению нумерологов, люди с этими датами рождения хорошо справляются с работой, требующей гибкости, быстрого мышления и умения замечать возможности раньше других, – в продажах, маркетинге или путешествиях. Этой же группе приписывают финансовую стабильность, уравновешенность и ответственность, а также успех на руководящих должностях.

Ранее мы писали, что люди, родившиеся в марте, июне, октябре и декабре, редко скрывают свои чувства – их эмоции легко прочитать ещё до того, как они начнут говорить. По мнению астрологов, таких людей отличает искренность и открытость в отношении близких.

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