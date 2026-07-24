Ракеты уже наготове: Зеленский предупредил о российской атаке

Россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине.

Украинская и зарубежная разведки предупредили, что в ближайшие 48 часов Россия нанесет новый массированный удар по Украине.

Об этом предупредил президент Владимир Зеленский. "Россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Возможно, этот удар будет нанесен сегодня: по предварительной информации, он может произойти в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя – обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – отметил президент.

В связи с этим он отметил, что Украина рассчитывает на понимание со стороны партнеров.

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"ПВО – это первый приоритет, в котором именно партнеры могут помочь. Все договоренности должны выполняться оперативно... И важно, чтобы о том, что на самом деле происходит в Украине, о российских ударах по нашим людям, о затягивании Россией своей войны все больше знали в ключевых странах-партнерах", – сказал Зеленский.

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Также глава государства выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США в вопросе прекращения войны и установления достойного мира:

"Надеюсь, что Америка будет с Украиной и в дальнейшем, и мы сможем закончить эту войну достойным миром. Именно это нам нужно. Мы готовимся к встрече с президентом Америки и его командой".

Мобилизация в России

Зеленский добавил, что, по данным разведки, точно известно, что к осени Кремль готовит мобилизацию.

"В России готовят к осени новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах".

Президент отметил, что Украина должна превентивно защищаться от этого на всех уровнях. Он добавил, что речь идет о фронте, ударах на большие расстояния, мидлстрайках.

Также надежда возлагается на дипломатию, общение со всеми, кто способен приблизить мир.

Удары по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня днем Россия нанесла ракетный удар по Киеву и области, в результате чего погибли 10 человек, еще 100 получили ранения.

Как уточнили в Военно-воздушных силах, враг нанес удар по частному спорткомплексу, а не по полигону ВСУ, как сообщали некоторые Telegram-каналы.

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