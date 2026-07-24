В следующем году украинские дроны полетят на 5-10 тысяч километров, - Зеленский

Украина готова делиться с США дроновыми технологиями.

В следующем году дальность полета украинских дронов может достичь 5-10 тысяч километров, и Украина готова делиться этими технологиями с США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

"Сейчас у вас есть беспилотники, и уже у россиян и у нас есть беспилотники с дальностью полета более трёх тысяч километров. А в этом году у нас будет четыре тысячи километров. В следующем году – от пяти до десяти", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что дроны с дальностью в десять тысяч километров – это инструмент, который позволил бы США "приблизиться к своему потенциальному врагу". И Украина, по его словам, готова делиться этой технологией.

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"Мы хотим заключить крупнейшую сделку по дронам с Соединёнными Штатами. Мы продвигаем и поставляем различные морские дроны, воздушные дроны, дроны дальнего радиуса действия, для нанесения ударов на средние и дальние расстояния - много всего", - отметил он.

По словам президента, документ "почти готов". Он предполагает налаживание совместного производства в США с условием, что эти дроны не будут поставляться в "опасные страны", а их продажи будут ограничены США, Европой и Украиной.

"Самое важное – это технологии. Именно этим мы и располагаем. И у Америки отличные технологии. Так что наша сделка по дронам – это выигрыш для обеих сторон. (...) Когда мы разговариваем с солдатами, с американцами, с генералами и офицерами, они говорят: "Если бы не ваш опыт, Америка не смогла бы достичь такого уровня". Так что Америка получила абсолютно эксклюзивные вещи", - подчеркнул Зеленский.

Украинские военные технологии

Как писал УНИАН, Украина может получить лазерное вооружение для борьбы с воздушными целями уже в ближайшие 2–3 месяца, сообщил генерал Андрей Лебеденко. По его словам, над такими системами работают команды внутри ВСУ и частные украинские компании.

Также мы рассказывали, что в Украине планируется масштабировать систему наземных маяков, которая уже работает в Сумской и Харьковской областях и показала высокие результаты. Она позволяет обеспечивать навигацию для малой авиации, дронов-перехватчиков и датчиков, даже когда противник блокирует доступ к спутниковой навигации средствами РЭБ.

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