Исправьте уравнение, добавив две спички: у вас есть всего 7 секунд

Эту визуальную головоломку смогли решить лишь 2% людей.

На первый взгляд эта загадка со спичками выглядит элементарной, но большинство людей не может решить ее с первой попытки.

Проверьте себя: сможете ли вы найти ответ всего за 7 секунд?

Какие две спички нужно добавить, чтобы уравнение стало правильным?

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Головоломка со спичками

Кажется, что это обычное уравнение со спичками, однако именно такие задачи чаще всего оказываются самыми коварными. По данным авторов головоломки, справиться с ней всего за 7 секунд смогли лишь 2% людей.

Вам нужно внимательно посмотреть на изображение, добавить всего две спички и сделать уравнение правильным.

Звучит просто, но не спешите с ответом - именно невнимательность чаще всего мешает найти верное решение.

Проверьте, сможете ли вы справиться быстрее большинства.

Если вы уже сделали свой выбор, самое время проверить ответ. Ниже показано правильное решение этой головоломки со спичками.

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