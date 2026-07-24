Как часто нужно мыть унитаз на самом деле: эксперт озвучила четкую норму

Для дезинфекции эксперт рекомендует использовать средства, содержащие хлор, а в качестве альтернативы – уксус.

Частота чистки унитаза зависит от того, сколько человек живет в доме и насколько активно используется конкретный туалет. Об этом в комментарии изданию BHG рассказала Ванесса Амаро – популярная в TikTok "королева уборки".

По словам специалистки, ванную комнату как место с высокой проходимостью следует тщательно чистить и дезинфицировать не реже одного раза в неделю. Впрочем, она подчеркивает, что это минимальная норма для среднестатистической семьи. Если туалетом пользуются несколько человек – особенно когда кто-то из домочадцев болеет, – убираться стоит чаще.

То есть туалет, которым пользуется семья из пяти человек, потребует уборки значительно чаще, чем гостевой санузел. Для активно используемых туалетов эксперт советует сочетать быструю уборку в середине недели с полноценной глубокой чисткой раз в неделю – это помогает избежать налета, плесени и бактерий.

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Эффективная уборка, по словам Амаро, не ограничивается проходом щеткой по ободку. Во время глубокой уборки она советует использовать дезинфицирующее средство, такое как Clorox Clean-Up Cleaner + Bleach, а также обязательно протирать сиденье и очищать основание унитаза вплоть до места, где оно соприкасается с полом.

Даже если туалетом никто не пользовался неделями, определенный уход ему все равно необходим. Амаро советует еженедельно спускать воду и быстро проходить щеткой по чаше, чтобы она оставалась свежей и функциональной, а глубокую чистку проводить раз в две недели. Такая рутина, по её словам, предотвращает появление запаха стоячей воды, известкового налета и минеральных отложений даже в том унитазе, которым давно никто не пользовался.

Чем грозит редкая уборка

Откладывать чистку унитаза – плохая идея. Когда унитазы не чистят так часто, как следует, со временем накапливаются бактерии, пятна и налет, из-за чего их становится сложнее отмыть, а также появляются стойкие запахи, объясняет Амаро.

Одной из самых распространенных проблем эксперт называет так называемое "розовое кольцо", которое образуется на уровне воды в чаше – многие люди замечают его только тогда, когда избавиться от него становится сложно. Чтобы избежать стойких пятен и утомительной чистки, она советует чистить внутреннюю часть чаши не реже одного раза в неделю, уделяя особое внимание линии воды.

Как правильно убирать

В качестве дезинфицирующего средства эксперт рекомендует хлорку, а в качестве альтернативы – уксус. Она напоминает, что не стоит забывать протирать внешнюю часть унитаза, особенно вокруг основания, где он соприкасается с полом. Для труднодоступных углов внутри чаши Амаро рекомендует специальный инструмент, подобный Clorox ToiletWand. Также, по её словам, стоит регулярно уделять внимание крышке, верхней части бачка и ручке смыва. А вот сам бачок унитаза, особенно если он редко используется, достаточно чистить два раза в год.

Как не забить унитаз

Ранее мы писали, какую туалетную бумагу можно смывать в унитаз, а какую – нет. Более толстая, двухслойная или трехслойная бумага имеет более прочные волокна и разлагается дольше, поэтому её смывание менее рискованно. А вот влажные салфетки и бумажные полотенца смывать ни в коем случае не стоит – именно они чаще всего становятся причиной серьезных засоров труб. Самое безопасное правило простое: если есть сомнения, лучше выбросить бумагу в корзину возле унитаза, а не в саму чашу.

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