Время играет против Путина, принуждение к миру работает, – Heute

Теперь главным фактором в войне стали удары по тылу, а в этом отношении Россия более уязвима.

Война России против Украины перешла на новый уровень эскалации, где в центре внимания уже не линия фронта, а дальнобойные удары по тылу. Об этом пишет издание Heute со ссылкой на австрийского военного эксперта, полковника Генерального штаба Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера.

По словам эксперта, в настоящее время продолжается уже десятая фаза войны, она началась в мае после усиления украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. В то же время непосредственно на фронте, отмечает эксперт, ситуация практически не меняется: российские войска продолжают наступательные действия, но не могут добиться решающих территориальных успехов, тогда как украинские силы удерживают позиции, однако также не имеют возможности проводить масштабные контрнаступления.

Причиной этого, говорится в публикации, является так называемое "прозрачное поле боя", когда дроны, датчики и современные системы разведки практически мгновенно обнаруживают любое перемещение войск. В результате вдоль фронта сформировалась полоса шириной до 50 километров, в которой крупные маневры стали практически невозможными. "Это решающий поворот в этом конфликте", – подчеркнул Райснер.

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Из-за этого Украина всё больше концентрируется на ударах по целям в глубоком российском тылу. Под прицелом оказываются энергетические объекты, топливные базы, железнодорожные узлы, логистические центры, а также инфраструктура, обеспечивающая оккупированный Крым. Как рассказывает эксперт, такие атаки уже нанесли ощутимый ущерб российскому промышленному комплексу и могут ограничить способность Москвы вести затяжную войну.

На этом фоне Райснер считает, что время работает не в пользу Кремля.

"Путин знает, что для России время истекает", – заявил он.

По его мнению, если Россия не добьется перелома на фронте, а удары по ее тылу будут только усиливаться, в среднесрочной перспективе Москва может быть вынуждена согласиться на прекращение огня.

В то же время, отмечает издание, Украина также находится в сложном положении. Райснер предупреждает, что до наступления зимы Киеву необходимо максимально укрепить свои позиции, ведь Россия, вероятно, вновь будет наносить массированные удары по критически важной энергетической инфраструктуре. Дополнительной проблемой он называет дефицит ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, чем, по его словам, Россия уже пытается воспользоваться, активнее применяя баллистические ракеты.

"В этой эскалации речь идет о борьбе воли и о том, кто сильнее", – подытожил военный эксперт.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в последнее время Россия и Украина значительно усилили удары по мостам, чтобы затруднить логистику и снабжение на фронте. Если раньше эти объекты пытались сохранить для возможных наступлений, то теперь их разрушение стало ключевым инструментом войны на истощение.

Аналитики отмечают, что такая тактика сильнее бьет по России из-за более длинных и уязвимых линий снабжения, тогда как Украина имеет более плотную транспортную сеть и может легче перенаправлять движение.

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