В Украине начинается сезон винограда: какие цены сейчас на рынке

Сезон ягод начинается на уровне, который устраивает покупателей.

В Украине на рынке уже продают ранний виноград по цене от 150 до 250 гривень за килограмм в мелкой оптовой продаже, сообщают обозреватели Столичного рынка.

"В частности, снова представлен богатый выбор никопольского винограда – от 160 до 240 гривень за килограмм", – говорится в обзоре.

Также в продаже появилась крупная слива, её становится всё больше – за фрукт просят от 50 до 60 грн/кг. Есть и более мелкая слива по цене 40 грн/кг.

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Абрикосы на рынке стоят около 50 грн/кг, а вот персики пока вдвое дороже – их продают по 100 грн/кг за крупный плод. Нектарин можно найти по 60 грн/кг.

Довольно крупную голубику продают по 165 грн/кг, и цены на эту ягоду пока самые низкие в сезоне. В продаже до сих пор остается клубника – по 160 и 200 грн/кг в зависимости от размера. Также распродают черешню по цене 135–165 грн/кг.

Больше всего фруктов завозят из Никополя и Одесской области. Понемногу у продавцов появляются и груши (50 грн/кг) и яблоки (35 грн/кг).

Ягоды и фрукты в Украине – главные новости

Голубика уже в начале этой недели порадовала покупателей низкими ценами. Только с начала июля ягода подешевела чуть ли не втрое – в среднем с 400 до 135 грн/кг. Еще месяц назад за ягоду вообще просили 600 грн/кг.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отметил, что ближе к концу месяца стоит ожидать пика снижения цен на персики в Украине, а вот цены на абрикосы уже будут постепенно расти.

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