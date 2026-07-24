Эту балладу 1973 года выпустила 14-летняя девочка: ее слушают спустя полвека

Композиция не только заняла первое место в чарте Hot Country Songs, но и вошла в топ-5 главного американского хит-парада Billboard Hot 100.

В 1973 году юная американская певица и актриса Мэри Осмонд выпустила "Paper Roses" ("Бумажные розы") - композицию, которая за считанные недели превратила ее из подростка из знаменитой музыкальной семьи в самостоятельную звезду. Песня возглавила кантри-чарт Billboard и сделала Осмонд самым молодым сольным исполнителем и самой юной женщиной-артисткой, занявшей первое место в этом рейтинге на тот момент, пишет журнал Parade.

Несмотря на то, что ее братья из группы The Osmonds уже пользовались огромной популярностью, именно этот трек доказал, что Мэри способна построить успешную сольную карьеру. При этом сама певица признавалась, что запись песни стала для нее серьезным испытанием. В студии она впервые почувствовала давление, ведь теперь внимание было приковано не к ее знаменитым родственникам, а только к ней.

"Paper Roses" вошла в дебютный сольный альбом Мэри Осмонд и стала ее первым большим успехом. Композиция не только заняла первое место в чарте Hot Country Songs, но и вошла в топ-5 главного американского хит-парада Billboard Hot 100. Кроме того, песня получила международное признание и попала в чарты Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран.

Видео дня

Песня "Paper Roses" Мэри Осмонд - что важно знать

Смысл композиции оказался близок многим слушателям. "Paper Roses" рассказывает о любви, которая выглядит красивой только на первый взгляд. Бумажные розы в песне становятся символом фальшивых чувств - отношений, которые кажутся искренними, но на самом деле лишены настоящей глубины.

Интересно, что песня не была новой: впервые ее выпустила певица Анита Брайант в 1960 году, и тогда она также стала успешной, попав в пятерку Billboard Hot 100. Однако именно версия Мэри Осмонд подарила композиции новую жизнь и сделала ее одной из самых узнаваемых баллад 1970-х.

После успеха "Paper Roses" Мэри Осмонд продолжила музыкальную карьеру, выпустив такие хиты, как "There’s No Stopping Your Heart" и "Read My Lips". Позже она стала еще более известна благодаря дуэту с братом Донни Осмондом и популярному телешоу, но именно 14-летняя девочка с "бумажными розами" навсегда вошла в историю кантри-музыки.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1980 года шесть недель был №1 и почему его слушают спустя 46 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: