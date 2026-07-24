Россия помогла КНДР улучшить баллистику: эксперт предупредил о риске для Украины

По его словам, российские специалисты поработали с северокорейскими, передали им технологии.

Российские специалисты передали северокорейцам технологии для усовершенствования их баллистических ракет, которые их враг планирует использовать для нанесения ударов по Украине. Об этом заявил в комментарии УНИАН Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Северная Корея не останавливается, но то, что им доставили эту технику, не означает, что прямо завтра или сегодня они начнут из них стрелять. Это KN-23 - северокорейская копия российского "Искандера-М". Вероятность, пожалуй, 99%, что у них есть даже одна пусковая установка, то есть не нужна никакая северокорейская пусковая установка, чтобы запускать эти ракеты по нам. Такие ракеты по нам уже запускали. В самом начале их использования они имели очень низкую точность, но затем эта точность значительно улучшилась", - сказал он.

То есть, по словам эксперта, российские специалисты поработали с северокорейскими, передали им технологии. С большой вероятностью - это спутниковые антенны, все методы навигации, которые есть у россиян на данный момент.

Видео дня

"Конечно, это очень опасно. Балистические ракеты - это очень опасное оружие. Основная проблема в том, что они летят очень быстро, со скоростью звука, время полета составляет 3–4 часа из Брянской области, дальность - до 500 км, боеголовка - до 500 кг. Сбивать их ничем, кроме Patriot, мы пока не можем", - отметил он.

Нарожный также рассказал, что Северная Корея вкладывает значительные средства в расширение производства своей баллистической техники. Он подытожил:

"Было проведено несколько спутниковых исследований. Когда изучали спутниковые фотографии расположения этих заводов, оказалось, что их площадь увеличивается. Российские производственные мощности нам известны - это до 60 ракет в месяц".

Существует ли сейчас опасность ударов России северокорейской баллистической ракетой

Мониторинговые группы отмечают, что Россия планирует очень сильный обстрел Киева. По данным мониторинга, впервые за долгое время будут запущены северокорейские баллистические ракеты.

В частности, сообщается о доставке северокорейских баллистических ракет КН-23 в Воронежскую область.

Целями для KN-23 являются именно города. Поскольку эти ракеты неточны, это представляет большую угрозу для гражданского населения.

Ракеты КН-23 - что известно

Как сообщал УНИАН, ракеты КН-23 и КН-24 РФ запускала по Украине в начале 2024 года.

КНДР впервые представила свою ракету КН-23 во время военного парада в 2018 году. Ее частично сравнивают с российской баллистической ракетой малой дальности "Искандер-М".

В северокорейских ракетах обнаружили "гражданские компоненты от ведущих брендов", что может свидетельствовать о том, что КНДР пытается обойти санкции. В частности, издание напоминает заявление украинского ГУР в 2024 году о том, что в обнаруженных северокорейских ракетах были найдены компоненты от компаний из Китая, Японии, Швейцарии, Великобритании и США.

Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, украинский авиатор, заявил, что в Россию в настоящее время ввезено около двух десятков северокорейских ракет. Это свидетельствует о том, что врагу не хватает собственного производства.

Вас также могут заинтересовать новости: