Древнегреческая статуя с 'ноутбуком' озадачила Сеть: ученые дали объяснение

Очередной фейк о "путешественниках во времени" разбивается о научные данные.

В социальных сетях вирусную популярность приобрели фотографии древнегреческого барельефа, на котором изображена фигура с предметом, в котором многие усмотрели нечто похожее на ноутбук. Как пишет Daily Mail, снимки стали популярными среди многочисленных сторонников теории о возможности перемещения людей во времени.

Речь идет о скульптуре, известной как "Надгробный рельеф с изображением женщины на троне со служанкой", созданной примерно в 100 году до нашей эры. Она изображает состоятельную женщину, сидящую на троне, в то время как молодая служанка держит перед ней прямоугольный предмет с откидной крышкой. Именно этот объект стал предметом споров: некоторые пользователи соцсетей утверждают, что он слишком сильно напоминает ноутбук. Некоторые даже обратили внимание на две небольшие выемки сбоку, заявив, что они похожи на современные USB-порты.

Несмотря на популярность этой теории, музейные эксперты предлагают гораздо более прозаичное объяснение.

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"Хотя шкатулка кажется слишком плоской, чтобы вместить что-то значительное, мы можем идентифицировать её как шкатулку для украшений, сравнивая с другими надгробными барельефами, на которых изображены женщины, достающие ленты или украшения из более крупных и более реалистичных шкатулок", – говорят специалисты.

Издание обращает внимание, что это не единственный случай, когда античное искусство порождает подобные предположения. На нескольких греческих вазах примерно V века до нашей эры также можно увидеть людей с предметами, похожими на раскрытые ноутбуки. Однако историки искусства объясняют, что на самом деле это восковые таблички – распространенный в Древней Греции многоразовый носитель для письма, на котором писали стилусом.

В публикации отмечается, что физики не исключают теоретической возможности путешествий во времени. Однако даже при наличии таких теоретических моделей наука пока не имеет подтверждений реального существования технологий, способных переносить людей в прошлое. Таким образом, вирусные заявления о "ноутбуке" на античной статуе остаются лишь предметом спекуляций, а не доказательством существования путешествий во времени.

Другие фейки о путешественниках во времени

Как писало УНИАН, недавно в Интернете вновь стало вирусным интервью самопровозглашенного "путешественника во времени", записанное в 2018 году. Речь идет о мужчине, который утверждал, что якобы побывал в 2118 году.

Мужчина описал будущий глобальный конфликт, который перерос в "Третью мировую" и завершился объединением человечества под руководством искусственного интеллекта. Он также говорил о футуристических городах, роботах с правами человека и появлении технологий путешествий во времени уже с 2028 года.

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