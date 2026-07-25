Россияне сбрасывают с 'Шахеда' боеприпасы: Флеш рассказал, чем они опасны

Советник президента по вопросам развития оборонных технологий сообщил, что "Шахед" сбрасывает эти боеприпасы перед ударом, и они могут взорваться в любой момент.

Российские оккупанты иногда сбрасывают из специального люка в "Шахеде" опасный боеприпас, сообщил в своем Telegram-канале советник президента по вопросам развития оборонных технологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Он призвал не приближаться к этому предмету, если вы увидите его на улице:

"Если вдруг увидите такой предмет на улице, никогда не приближайтесь к нему".

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По словам Флеша, в "Шахеде" может быть 22 таких боеприпаса, а внутри каждого из них – детонатор с таймером, который вручную перед запуском "Шахеда" настраивается на время от 24 часов до 5 суток.

Он подчеркнул, что для сбора таких боеприпасов спасатели используют специальную технику.

""Шахед" сбрасывает эти боеприпасы перед ударом, и они могут взорваться в любой момент, поэтому даже ГСЧС использует специальных роботов для их сбора", – говорится в сообщении советника президента по вопросам развития технологий.

Дронные атаки РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Флеш опубликовал карту Украины, на которой красным цветом обозначены области и города, попадающие в зону потенциальной атаки "Шахедов" с онлайн-управлением. Он предупредил, что в этой зоне "Шахед" может атаковать как движущиеся, так и неподвижные цели. Советник президента по вопросам развития технологий призвал владельцев складов, АЗС и предприятий быть готовыми к возможным ударам и сооружать укрытия.

Также мы писали, что Флеш рассказал, что российская армия меняет тактику применения беспилотников типа "Шахед" и переходит к единичным, но сложным ударам. Он опубликовал видео и сообщил, что на кадрах видно, как "Шахед" для атаки цели опустился до уровня 22 метров. Таким образом враг пытался уйти из-под наблюдения украинских РЛС и перехватчиков. Однако, как отметил Флеш, украинские военные справились.

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