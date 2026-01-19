Выстрелил себе в ногу: пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы, - Bloomberg

Отмечается, что лишь 4% таможенной нагрузки ложится на иностранные компании.

Эксперты Кильского института мировой экономики пришли к выводу, что пошлины президента США Дональда Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими импортерами и потребителями, пишет Bloomberg.

"Иностранные экспортеры не снизили свои цены в ответ на повышение тарифов США. Рост таможенных поступлений на 200 миллиардов долларов означает, что 200 миллиардов долларов забрали у американских предприятий и домохозяйств", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что только около 4% таможенной нагрузки ложится на иностранные компании, а оставшиеся 96% перекладывается на американских покупателей, которые платят пошлины, а затем вынуждены либо покрывать их за свой счет, либо повышать цены на продукцию.

"Тарифы функционируют не как налог на иностранных производителей, а как налог на потребление для американцев", - пишут исследователи из Кильского института.

Исследование сосредоточено на Бразилии и Индии, экспорт которых в 2025 году подвергся резкому и широкому повышению тарифов со стороны США. После введения 50%-ой пошлины бразильские экспортеры "не снизили существенно свои цены в долларах". Аналогичная картина наблюдалась в Индии, которая сначала столкнулась с 25%-ой пошлиной, которая через несколько недель была повышена до 50%.

"Корректировка происходит за счет сокращения объемов торговли, а не уступок в ценах. Стоя перед выбором между сохранением маржи при сокращении продаж или сокращением маржи для поддержания объемов, большинство экспортеров, по-видимому, предпочитают первое", - указали эксперты.

Сложившаяся ситуация полностью опровергает аргумент администрации Трампа, что торговые партнеры платят таможенные пошлины.

Президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт в качестве карательной меры. Сначала он применил их к странам, с которыми был большой торговый дефицит. Позже американский лидер наказал новыми пошлинами Индию за закупку российских энергоресурсов, а также угрожал применить такие же меры в отношении Китая.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война может привести экономику США к рецессии и росту цен, а также подорвать долгосрочные альянсы страны.

