'Нас ждет кровавая баня': сенатор-республиканец в пух и прах разнес пошлины Трампа, - Axios

Политик предупредил, что решения нынешнего президента США приведут к росту цен.

Сенатор из Техаса Тед Круз, представитель Республиканской партии, высмеял торговую политику президента США Дональда Трампа.

Издание Axios пишет, что получило 10 минут разговоров Круза с инвесторами в начале и середине 2025 года. Записи дают представление о том, что политик позиционирует себя как традиционного сторонника свободной торговли и интервенционизма среди республиканцев в преддверии предвыборной кампании 2028 года.

В последней записи Круз предупреждает инвесторов, что пошлины Трампа могут разрушить экономику и привести к его импичменту. Он рассказал, что некоторые сенаторы призвали Трампа отказаться от этой меры. По словам политика, длительный разговор "не прошел хорошо", и что Трамп "кричал" и "ругался". Круз сообщил, что сказал Трампу:

Господин президент, если к ноябрю 2026 года пенсионные счета людей упадут на 30%, а цены в супермаркетах вырастут на 10–20%, то в день выборов нас ждет кровавая баня. Вы потеряете Палату представителей, вы потеряете Сенат, вы проведете следующие два года, подвергаясь импичменту каждую неделю.

Трамп на это ответил крайне грубо.

Заявления сенатора – одни из самых жестких высказываний в адрес Трампа со стороны соратника-республиканца с момента их вступления в должность год назад.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт в качестве карательной меры. Сначала он применил их к странам, с которыми был большой торговый дефицит. Позже американский лидер наказал новыми пошлинами Индию за закупку российских энергоресурсов, а также угрожал применить такие же меры в отношении Китая.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война может привести экономику США к рецессии и росту цен, а также подорвать долгосрочные альянсы страны.

В свою очередь эксперты Кильского института мировой экономики пришли к выводу, что пошлины Трампа почти полностью оплачиваются американскими импортерами и потребителями.

