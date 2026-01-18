Трамп прибег к 'тарифному шантажу' союзников из-за Гренландии, - The Times

Президент США объявил о введении пошлин для стран НАТО, которые выступают против американской аннексии острова.

Президент США Дональд Трамп вызвал резкую реакцию союзников по НАТО, объявив о введении новых торговых тарифов для стран, которые не поддерживают идею перехода Гренландии под контроль США. Европейские лидеры назвали такие действия экономическим шантажом и угрозой единству Альянса, пишет The Times.

10% пошлины и угроза "худших последствий"

В посте на платформе Truth Social Трамп заявил, что уже со следующего месяца вводится 10-процентная импортная пошлина для ряда европейских стран. По его словам, "Дании пора отплатить", ведь "на кону стоит мировой мир".

Президент США прямо связал тарифы с позицией союзников по Гренландии и предупредил, что пошлины могут вырасти, если страны не согласятся на ее "полную и абсолютную покупку" Соединенными Штатами.

Видео дня

Реакции союзников

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер назвал решение Вашингтона "абсолютно неправильным".

"Наша позиция очень четкая: Гренландия является частью Королевства Дания, и ее будущее - дело гренландцев и датчан", - заявил он.

Стармер также подчеркнул, что безопасность Арктики является общей ответственностью НАТО, а применение тарифов против союзников "ради коллективной безопасности" является неприемлемым.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает суверенитет европейских народов и не поддастся давлению.

"Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас. Тарифные угрозы неприемлемы", - подчеркнул он.

По его словам, в случае реализации угроз Европа ответит "единым и скоординированным образом".

Экстренная реакция ЕС

Послы всех 27 стран Европейского Союза были срочно созваны в Брюссель на экстренную встречу.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что тарифная война может вызвать "опасную нисходящую спираль", а главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что угрозы США фактически играют на руку России и Китаю.

"Это отвлекает НАТО от его главной задачи - помочь остановить войну России против Украины", - сказала Каллас.

Кого коснутся тарифы

Согласно плану Трампа, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды и Финляндия получат 10-процентные тарифы на экспорт в США, которые могут вырасти до 25% уже в июне.

В прошлом году США уже ввели 10% тариф на британские товары и 15% - на продукцию из ЕС.

Гренландия как стратегический актив

По оценкам экспертов, потенциальная стоимость покупки Гренландии может достигать 700 миллиардов долларов. Остров имеет значительные запасы редкоземельных металлов и ключевое стратегическое расположение в Арктике.

Еще после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов золотом за остров - эквивалент около 1,7 миллиарда долларов сегодня.

Напряженные переговоры и резкая риторика

На прошлой неделе датские чиновники провели переговоры в Белом доме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, однако, по словам главы МИД Дании Ларса Локке Расмуссена, "фундаментальные разногласия" сохраняются.

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Дания "не способна защитить" Гренландию, чем еще больше обострил дипломатический конфликт.

Вас также могут заинтересовать новости: