Судья заявил, что администрация США никак не отреагировала на выполнение его предыдущего распоряжения о необходимости ослабить ограничения.

Во вторник, 25 февраля, федеральный судья дал администрации США менее двух дней на разблокирование миллиардов долларов внешней помощи, пишет Associated Press.

При этом судья заявил, что администрация никак не отреагировала на выполнение его предыдущего распоряжения о необходимости ослабить ограничения.

Отмечается, что иск подали некоммерческие организации из-за прекращения иностранной помощи через Агентство международного развития США и Государственный департамент после указа президента Дональда Трампа от 20 января.

Видео дня

Эти некоммерческие организации заявили, что замораживание нарушает федеральный закон и приостанавливает финансирование даже самых неотложных программ спасения жизни за рубежом.

Окружной судья США Амир Али еще 13 февраля приказал администрации США по крайней мере временно возобновить финансирование. Однако работники USAID, предприятия и некоммерческие организации говорят, что не знают ни о каких платежах, говорится в публикации.

Отмечается, что когда судья спросил у юриста администрации Трампа, известно ли ему о шагах, предпринятых для разблокирования средств, тот сказал, что "не в состоянии ответить на это".

Заморозка иностранной помощи от США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в январе после инаугурации президента Трампа Госдеп США на три месяца приостановил иностранную помощь, в том числе и для Украины. Через 85 дней госсекретарь Марко Рубио должен подать президенту доклад, в котором указать, целесообразно ли Вашингтону восстанавливать поддержку. Среди замороженных инициатив - программы поддержки школ, оказания медицинской помощи, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

В середине февраля суд обязал администрацию Трампа разблокировать финансирование Агентства США по международному развитию (USAID). Судья сослался на огромный ущерб, который внезапное закрытие нанесло неприбыльным и другим организациям, помогающим оказывать помощь США за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: