Представители USAID также получили указание остановить проекты, связанные с Украиной.

Американская помощь Украине заморожена на три месяца. Спустя 85 дней госсекретарь Марко Рубио представит Дональду Трампу доклад, в котором укажет, целесообразно ли Вашингтону возобновлять поддержку Киева. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что "приказы о прекращении работы" касаются помощи всем странам, кроме Израиля и Египта.

Госсекретарь Марко Рубио выпустил новое распоряжение, которое останавливает финансирование большинства текущих программ иностранной помощи на 90 дней. Этот приказ, который стал неожиданностью для сотрудников Госдепартамента, распространяется на военную помощь Украине.

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Распоряжение, разосланное во все дипломатические и консульские учреждения, требует, чтобы сотрудники ведомства выполнили "приказы о прекращении работы" почти по всем "существующим программам иностранной помощи", как указано в документе. Оно вступает в силу немедленно.

USAID также приостановил проекты по поддержке Украины, включая школы и медпомощь, пишет Reuters.

Сообщается, что среди замороженных инициатив - программы поддержки школ, предоставление медицинской помощи, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

"Чиновник USAID, пожелавший остаться неназванным, сказал, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу", - пишет агентство.

Журналист Остап Ярыш утверждает, что в Пентагоне отметили, что указ не касается военной помощи Украине.

"В Пентагоне мне говорят обратное - что этот указ военной поддержки не касается. Не знаю, что именно подразумевает POLITICO. Подозреваю, может идти речь о программе FMF, но заложенные средства в поддержку Украины давно потратили", - написал он.

Приказ расширяет действие недавнего указа президента Дональда Трампа, который предписывал Госдепу приостановить предоставление грантов иностранной помощи на 90 дней в ожидании проверки со стороны госсекретаря. Ранее не было ясно, распространяется ли указ президента на уже утвержденные средства или помощь Украине.

Новое распоряжение означает, что финансирование программ, уже одобренных правительством США, будет приостановлено. Один из чиновников ведомства сказал:

"Приказ стал шоком для некоторых сотрудников Госдепартамента из-за его масштабности. Госдеп просто полностью пошел на крайние меры в отношении иностранной помощи".

Тем не менее, документ допускает определенные исключения. В нем говорится, что финансирование военной помощи Египту и Израилю продолжится, а также разрешается экстренная продовольственная помощь и покрытие "законных расходов, понесенных до даты этого" распоряжения "по существующим программам".

По словам одного действующего сотрудника Госдепартамента и двух бывших чиновников администрации Байдена, приостановка затрагивает ключевых союзников, таких как Украина, Иордания и Тайвань.

Отмечается, что распоряжение может привести к гражданско-правовой ответственности правительства США, так как могут быть поданы иски по невыполненным контрактам, если условия программ окажутся нарушенными, добавили чиновники.

В документе сказано, что "решения о продолжении, изменении или завершении программ будут приниматься после проверки" со стороны госсекретаря.

Ожидается, что в течение 85 дней с момента выпуска распоряжения Госдепартамент подготовит отчет, который будет сопровождаться рекомендацией Рубио для Трампа о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.

Приостановление помощи от США

Несколько дней назад стало известно, что новый президент США Дональд Трамп приостановил все программы помощи США иностранным государствам на 3 месяца. Отмечалось, что помощь будет остановлена до проведения проверки на "соответствие целям политики" Трампа.

В Пентагоне заверяли, что указ Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не касается программ военной помощи Украине.

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