Представители администрации "не предложили никаких объяснений почему полное приостановление иностранной помощи было рациональной предпосылкой для пересмотра программ".

Федеральный судья приказал администрации президента США Дональда Трампа временно отменить трехнедельное замораживание финансирования, которое остановило американскую помощь и работу по развитию во всем мире, сообщает AP со ссылкой на соответствующий указ.

13 февраля судья Амир Али издал временный приказ по иску двух организаций - Коалиции по адвокации вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению, которые представляют организации здравоохранения, получающие американское финансирование для работы за рубежом.

Сддя сослался на огромный ущерб, который внезапное закрытие нанесло неприбыльным организациям и другим организациям, помогающим оказывать помощь США за рубежом. В своем решении Али отметил, что администрация Трампа утверждала, что должна прекратить финансирование тысяч программ помощи USAID за рубежом, чтобы провести тщательный анализ каждой программы и определить, следует ли ее ликвидировать.

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Впрочем, представители администрации "не предложили никаких объяснений, почему полное приостановление всей утвержденной Конгрессом иностранной помощи, которое вызвало шоковую волну и перечеркнуло контракты с тысячами неприбыльных групп, предприятий и других, было рациональной предпосылкой для пересмотра программ".

Юристы администрации Трампа не смогли доказать, что они имели "рациональную причину игнорировать бесчисленное количество малых и крупных предприятий, которые были бы вынуждены закрыть программы или вообще прекратить свою деятельность".

Следовательно, это постановление запрещает государственному секретарю Марко Рубио и другим должностным лицам администрации Трампа выполнять приказы об остановке работ.

Судья Али также отверг аргумент администрации Трампа о том, что она буферизирует влияние замораживания финансирования, предлагая исключения, чтобы позволить некоторым партнерам по оказанию помощи продолжать поступление средств.

В то же время суд отклонил просьбу медицинских организаций обжаловать сам указ Трампа, ограничившись тем, что временно запретил Рубио и другим должностным лицам администрации выполнять его.

Остановка программы USAID

Как известно, Агентство США по международному развитию отвечало за невоенную американскую помощь другим странам. Новый президент Штатов Дональд Трамп приостановил его работу, назвав руководство "кучкой радикальных сумасшедших".

Вскоре и Трамп, и Маск сообщили о планах по закрытию USAID. По словам американского лидера, ему известно о случаях коррупции и мошенничества.

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