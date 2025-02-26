Эти усилия подчеркивают внутренние разногласия в администрации Трампа по поводу того, как относиться к Киеву.

Чиновники Государственного департамента США составляют список дополнительных исключений из мер по замораживанию помощи для Украины. Как сообщает Politico со ссылкой на источники и документ, находящийся в распоряжении издания, это могло бы дать Украине доступ к экономической и связанной с безопасностью помощи, которая была приостановлена администрацией Дональда Трампа.

Согласно документу, планы по введению исключений датируются как минимум концом января, через несколько дней после того, как администрация Трампа ввела широкое замораживание иностранной помощи. Предлагаемые исключения касаются экономической поддержки Украины и разминирования ее территории, программ по контролю за наркотиками и здравоохранению, а также счетов для финансирования поддержки демократических институтов и гражданского общества.

Если эти исключения будут приняты, они выйдут за рамки тех, которые госсекретарь Марко Рубио на прошлой неделе уже сделал для "жизненно важной гуманитарной помощи". Однако пока неизвестно, коснутся ли исключения военной помощи.

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Представитель Госдепартамента рассказал, что первая заместительница помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Юри Ким получила задание составить список программ, связанных с Украиной. При этом, по его словам, процесс идет в обход отдела по оказанию помощи иностранным государствам. Это подразделение возглавляет Пит Марокко, союзник Трампа и скептик в отношении иностранной помощи, который играет ведущую роль в ликвидации USAID.

Как отмечает Politico, с политической точки зрения усилия по расширению исключений для Украины намекают на разногласия внутри команды Трампа по поводу того, как вести себя с Киевом.

Помощь Украине от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что США предоставили Украине по состоянию на сегодня около 67 млрд долларов оружием и еще 31,5 млрд долларов составила прямая финансовая помощь в бюджет на отдельные программы.

в то же время Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что у США "нет аппетита" к новому законопроекту о финансировании Украины.

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