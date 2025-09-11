Массовое вторжение беспилотников в Польшу бросает новый вызов НАТО и его союзникам, а также ставит ключевой вопрос: что Трамп будет с этим делать?

Впервые силы НАТО вступили в бой с Россией, чтобы сбить ее беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Польши.

Это показало, на какой риск готов пойти российский диктатор Владимир Путин, чтобы проверить решимость, стойкость и готовность НАТО к эскалации войны на Украине с Западом, пишет The Telegraph.

Издание отметило, что польские военные получили сообщения о массированной атаке беспилотников РФ на Украину накануне вечером. Подобные сообщения не являются чем-то необычным, но Варшава в любом случае повысила уровень своей бдительности. Были задействованы наземные системы, а в небо поднялись разведывательные самолеты при поддержке союзников по НАТО, включая Нидерланды и Италию.

Издание детализировало, что в район были направлены два голландских истребителя F-35 и два польских истребителя F-16, а также несколько вертолетов.

Около 23:30 9 сентября было зафиксировано первое нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Последний "Шахед" пересек польскую границу в 6:30 утра 10 сентября и был уничтожен через 15 минут авиацией НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск вбыл в ярости. Он заявил, что волна беспилотников приблизила Запад и Россию "ближе [к конфликту], чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

Туск воспользовался редко используемой ст. 4 Договора НАТО, чтобы созвать экстренное совещание союзников. Ст. 4 означает, что члены должны обсуждать предполагаемую опасность, в то время как знаменитая ст. 5, призывает союзников рассматривать нападение на одного из них как нападение на всех.

Запустив залп беспилотников по Польше, Путин смог не только проверить решимость Европы, но и ее реакцию на такую ​​ситуацию, считают журналисты издания.

"Будет ли этого достаточно, чтобы задействовать ст. 5? Ответ, который обнаружил Путин, был отрицательным, что дало ему информацию о том, насколько далеко он может толкнуть альянс, не спровоцировав полномасштабную войну. Но он также узнал, что НАТО готово ответить на его угрозы", - написало издание.

Журналисты отметили, что эти знания будут полезны Путину, поскольку он сталкивается с перспективой замороженной войны в Украине и возможным размещением там европейских миротворцев.

Издание продолжило, что уничтожение российских беспилотников без проблем со связью между многонациональными авиационными силами было воспринято как оглушительный успех.

На фоне шквала политической риторики, утверждавшей, что НАТО подверглось прямому нападению со стороны Москвы, руководители оборонных ведомств альянса решили не обострять конфликт. Заседание Североатлантического совета пришло к выводу, что инцидент в Польше не был нападением.

"Мы должны рассматривать это именно так, как оно выглядит… а не как нападение", - сказал источник в альянсе изданию The Telegraph.

Он добавил, что после успешной операции ПВО царит атмосфера спокойствия и готовности продолжать действовать:

"Все прошло как надо. Мы отреагировали быстро и решительно", - выразил уверенность источник.

Второй источник добавил: "Паники нет".

Туск также призвал поляков не паниковать из-за "масштабной провокации".

Что касается россиян, то они прибегли к своей старой схеме дезинформации, затягивания времени и отрицания, отметило издание.

Жуналисты также отметили, что атака беспилотников на Польшу - это шанс для европейских лидеров убедить президента США Дональда Трампа в том, что Путин никогда не относился всерьез к мирным переговорам по Украине.

Европейские лидеры надеются, что Трамп в конце концов поймет, что Путин просто манипулирует им, отвернется от него, введет санкции и поддержит Киев.

Европейские столицы надеются, что атака беспилотников станет последней каплей для Трампа. Однако первая реакция Трампа на эту новость вызвала больше вопросов, чем ответов: он написал: "Что Россия нарушает воздушное пространство Польши своими беспилотниками? Вот так!".

Атака дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября РФ запустила по Польше 19 беспилотников. Силам НАТО удалось сбить 4 из них.

Власти Польши возмутились таким нападением, но не стали раздувать конфликт. То же самое предпочли сделать и в руководстве НАТО.

