Идет операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы, сказал Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, нарушившие воздушное пространство страны.

При этом он не стал указывать, что польское воздушное пространство пересекали именно российские беспилотники.

"Идет операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие", - детализировал Туск в сети X.

Видео дня

Он добавил, что президент страны Кароль Навроцкий в курсе происходящего.

Примечательно, что украинские мониторинговые каналы сообщали, что на территорию Польши залетели несколько российских дронов.

В связи с ситуацией Польша закрыла аэропортом Жешува, а также аэропорт Люблина и оба аэропорта Варшавы.

В официальном уведомлении для авиаторов NOTAM говорится, что аэропорты закрыты "вследствие незапланированной военной деятельности в рамках обеспечения безопасности государства".

Польша и атаки по Украине

Ранее сообщилось, что Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности.

"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности", - говорилось в сообщении Вооруженных сил Польши.

Примечательно, что ни Вооруженные силы ни Туск не сказали, что это были российские дроны.

Напомним, что это уже не впервые, когла Польша поднимает в небо свою военную авиацию из-за российских атак по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: