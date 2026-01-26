Трамп похвалил британских солдат после критики его слов о войне в Афганистане, - WP

Похвала Трампа прозвучала после нескольких дней критики и возмущения со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера, короля Чарльза и принца Гарри.

Президент США Дональд Трамп вызвал волну возмущения в Великобритании заявлением, что якобы британские войска оставались "за линией фронта" в Афганистане. Как сообщает The Washington Post, глава Белого дома изменил свою позицию на выходных и похвалил британских солдат, которые воевали там под руководством США.

По данным британской газеты, Трамп сделал новое заявление после сдержанного вмешательства короля Карла III, чей сын принц Гарри служил на передовой пилотом вертолета и потерял друзей в боях.

Издание привело данные, что по общему количеству погибших солдат в Афганистане Великобритания занимала второе место после США.

"Это слишком прочная связь, чтобы ее можно было разорвать. Британские военные с их огромным сердцем и душой не имеют себе равных (кроме США!). Мы любим вас всех и всегда будем любить!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В статье добавляется, что в интервью Fox Business Network глава Белого дома до этого продемонстрировал пренебрежительное отношение к роли союзников НАТО в Афганистане:

"Они скажут, что отправили войска в Афганистан, или то, или другое, и они это сделали, но они держались немного в стороне, немного дальше от линии фронта".

Издание отметило, что похвала Трампа прозвучала после нескольких дней критики и возмущения со стороны премьер-министра Кира Стармера и других политических лидеров, а также семей солдат, погибших в бою.

Принц Гарри, который дважды служил в Афганистане и продолжает активно помогать раненым ветеранам через Invictus Games, выступил с резким заявлением, напомнив аудитории, что положение о коллективной обороне было применено только один раз:

"Я служил там. Я нашел там друзей на всю жизнь. И я потерял там друзей".

По данным газеты The Sun, обеспокоенность Чарльза была передана Белому дому перед последними комментариями Трампа, но Букингемский дворец отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув эту информацию.

Ожидается, что король Великобритании Чарльз и королева Камилла посетят США этой весной в рамках 250-летия независимости Америки, хотя дата визита еще не подтверждена.

