'Мне это лично болит': Сийярто заявил, что никогда не служил российским интересам

Сийярто заявил, что Венгрия "выиграла" от дешевой российской энергии.

Уходящий в отставку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы "никогда не служил российским интересам". Такое заявление он сделал в интервью Telex.

Журналисты спросили у Сийярто, можно ли считать государственной изменой его деятельность, намекая на регулярные звонки министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время в перерывах между заседаниями Совета ЕС о санкциях против Москвы.

"Мне это лично болит. 11 лет я работал над нормальными, прагматичными отношениями с Россией", - ответил он.

Видео дня

Сийярто добавил, что Венгрия "выиграла" от дешевой российской энергии. По его словам, он не является пророссийским, а всегда служил интересам Венгрии.

"Обвинять кого-то в измене - это очень серьезное дело", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сийярто отчитывался Лаврову о ходе заседаний ЕС - что известно

Напомним, что в марте The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ходе заседаний Европейского Союза.

По словам собеседника издания, Сийярто неоднократно звонил Лаврову во время перерывов заседаний ЕС, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Позже глава МИД Венгрии подтвердил, что регулярно контактировал с Лавровым во время частных встреч на уровне Совета ЕС по вопросам иностранных дел. Он подчеркнул, что суть дипломатии заключается в проведении бесед.

Кроме того, издание The Insider опубликовало записи телефонных разговоров между министрами иностранных дел Венгрии и России. Во время их разговора 30 августа 2024 года Лавров попросил Сийярто добиться исключения сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой из санкционных списков ЕС. В ответ глава МИД Венгрии пообещал помочь.

После утечки телефонных разговоров между Сийярто и его российским коллегой европейские лидеры выступили с резкими заявлениями. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это только подчеркивает, насколько правительства Виктора Орбана и его министра иностранных дел зависит от властей в Москве.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал, что этот разговор является "очень зловещим развитием событий". Президент Чехии Петр Павел призвал правительство своей страны "переоценить" свои отношения с Венгрией.

Вас также могут заинтересовать новости: