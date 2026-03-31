Как Сийярто работает российским 'кротом' в ЕС: СМИ обнародовали записи его разговора с Лавровым

В частности, венгерский министр лоббировал снятие санкций с сестры российского олигарха.

Венгерские власти лоббировали в Европейском Союзе снятие санкций с российских олигархов и усиление давления на Украину. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров между министром иностранных дел Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Их опубликовало издание The Insider.

Отмечается, что некоторые звонки российского министра венгерскому были посвящены конкретной меркантильной теме – попытке снять санкции с семьи его друга, олигарха Алишера Усманова.

Издание сообщило, что 30 августа 2024 года всего через час после возвращения Сийярто в Будапешт из Санкт-Петербурга ему позвонил Лавров и попросил, чтобы Венгрия добилась исключения сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой из санкционных списков ЕС. Сийярто пообещал помочь.

"Я звоню вам по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы занимались вопросом его сестры", – цитирует издание Лаврова.

"А, госпожа Исмаилова. Да, безусловно. Дело в том, что вместе со словаками мы подаем в Европейский Союз предложение об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и, поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня. Мы сделаем все возможное, чтобы исключить ее из списка", – пообещал Сийярто.

И действительно, пишет издание, Венгрия и Словакия на заседании по вопросам продления санкций заявили, что не согласятся на продление, если из санкционного списка не будет исключен ряд лиц, среди которых и Исмаилова. ЕС снял с нее санкции в марте 2025 года.

Сийярто "сливал" детали конфиденциальных переговоров европейских дипломатов

Как отмечается, этот разговор – лишь один из примеров серии телефонных звонков, в которых глава венгерского МИД оказывает российскому коллеге всевозможные услуги. Сийярто также регулярно информировал Лаврова о деталях конфиденциальных переговоров европейских дипломатов. Например, в том же разговоре 30 августа сразу после обсуждения вопроса об исключении Исмаиловой из санкционных списков Сийярто раскрыл подробности заседания Совета по иностранным делам ЕС, в котором он участвовал накануне.

"И это было безумием, знаете, когда Ландсбергис (Габриэлюс Ландсбергис – тогдашний глава МИД Литвы, – ред.) сказал, что мы поставляем по 12% каждой ракеты и снаряда, я сказал: друг мой, ты не прав, потому что европейцы вносят гораздо больший вклад... Газ и нефть из России покупают не только словаки и мы, но и все вы, кто покупает их у них через Индию и Казахстан", – передало издание слова венгерского министра.

Сам Ландсбергис подтвердил, что такой диалог действительно состоялся между ним и Сийярто:

"Я могу подтвердить, что это реальный обмен мнениями во время одного из заседаний Совета по иностранным делам. Похоже, что все это время у Путина был и до сих пор есть крот на всех официальных встречах европейцев и НАТО".

Как Венгрия блокировала санкции ЕС

В другом телефонном разговоре Сийярто заверил заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, что он сделает все возможное, чтобы отменить важный пакет санкций ЕС, направленный против российского "теневого флота". Венгерский министр также предложил исключить российские банки, предложенные ЕС для введения санкций.

В разговоре с Сорокиным 30 июня 2025 года Сийярто пожаловался, что ЕС отказался показать ему документы о предлагаемом введении санкций против компании 2Rivers, базирующейся в Дубае и торгующей российской нефтью.

"Потому что они говорят, что не видят явных венгерских интересов, поэтому Венгрия не может на законных основаниях требовать исключения их из списка", – пояснил Сийярто после того, как Сорокин спросил, почему Будапешт был исключен из процесса.

Также Сийярто поделился с Сорокиным подробностями о ходе тогдашних переговоров по 18-му пакету санкций ЕС. Мол, голосование пока не включили в повестку дня из-за отсрочки, которую организовали Венгрия и Словакия, до тех пор, пока ЕС не согласится "сделать исключение" для этих стран и "позволить нам продолжать закупать российский газ и нефть".

Издание напомнило, что 18-й пакет санкций Еврокомиссия предложила 10 июня 2025 года, но 23 июня Сийярто публично заявил, что Венгрия и Словакия блокируют его. Официально он утверждал, что это "в ответ на планы ЕС по поэтапному прекращению импорта российских энергоносителей".

Однако, как говорится в статье, в разговоре с Сорокиным через неделю Сийярто говорил совсем иначе о реальных действиях и целях Венгрии в Брюсселе. Сийярто заявил, что борется против всего пакета санкций и пытается спасти как можно больше российских организаций.

"Я делаю все возможное, чтобы это повторилось. Дело в том, что я уже исключил из списка 72 организации, а их было 128. Я стараюсь продолжать, но должен сказать, что это в интересах Венгрии. Если они [сотрудники Сорокина] смогут помочь мне выявить прямые и негативные последствия для Венгрии, я буду очень благодарен, потому что, если я смогу показать что-то подобное, вы предоставите мне совсем другие возможности", – сказал венгерский министр.

Этот звонок свидетельствует о том, что министр иностранных дел Венгрии не только использует аргументы, подготовленные Россией, при попытке ослабить санкции ЕС в отношении нее, но и активно добивается их получения от российских чиновников, говорится в материале.

Кроме того, в разговоре Сийярто и Сорокин затронули тему российских банков, попавших под действие 18-го пакета санкций ЕС.

"Поделитесь со мной названиями этих банков, я смогу проверить, есть ли они в списке или нет, я проверю правовые основания, а затем сделаю все возможное. Я знаю, что они хотят включить в список Санкт-Петербургский банк, который мне удалось исключить; они также хотели включить в список еще один банк, связанный с проектом "Пакш", и мне удалось его исключить", – сказал венгерский министр.

Через несколько недель, 18 июля 2025 года, ЕС все же принял 18-й пакет санкций. В него был включен проект 2Rivers, а также российский "теневой флот" и его попытки обойти нефтяные санкции.

"Однако остается неясным, насколько большее влияние могли бы иметь действия Сийярто без его усилий. На тот момент информация о том, что Сийярто передал данные России, уже стала достоянием общественности", – пишет издание.

Как Сийярто отреагировал на обнародование записей

После обнародования записей разговоров министров МИД Венгрии и РФ Сийярто отметил, что в этом нет ничего нового.

"Уже некоторое время могло быть известно, что иностранные секретные службы с участием активных венгерских журналистов подслушивают мои разговоры по телефону. Сегодня "разведчики" сделали еще одно огромное "открытие": доказали, что я говорю то же на публике, что и по телефону... Отличная работа!" – написал он.

Также он очередной раз подверг критике санкции ЕС в отношении России:

"Политика с санкциями – это провал, она наносит больший вред ЕС, чем России! Мы также много раз давали понять, что никогда не позволим санкционировать лиц или компании, которые важны для безопасности энергоснабжения в Венгрии или достижения мира, а также тех, кому просто нет смысла быть в санкционном списке. И на этом будем настаивать".

Сийярто работает на РФ

Как сообщал ранее УНИАН, Сийярто годами отчитывался Лаврову о ходе заседаний Евросоюза. По словам собеседника издания The Washington Post, он неоднократно звонил российскому коллеге во время перерывов в заседаниях, чтобы предоставлять "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях. Чиновник заявил журналистам, что благодаря таким звонкам "на протяжении многих лет Москва фактически находилась за столом переговоров на каждой встрече ЕС".

Впоследствии сам Сийярто подтвердил, что постоянно звонил Лаврову в перерывах секретных встреч Совета ЕС. "Да, эти вопросы (энергетики, автомобильной промышленности и безопасности, – ред.) должны обсуждаться с нашими партнерами за пределами Европейского Союза. Я разговариваю не только с российским министром иностранных дел, но также с нашими американским, турецким, израильским, сербским и другими министрами до и после встреч Совета Европейского Союза", – подчеркнул Сийярто. Венгерский глава МИД признает, что эти его слова "могут звучать резко", но, как он отметил, дипломатия – это общение с лидерами других стран.

