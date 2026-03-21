Сийярто годами отчитывался Лаврову о ходе заседаний Евросоюза, - WP

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Сийярто совершил 16 официальных визитов в Москву.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ходе заседаний Европейского Союза. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности.

По словам собеседника издания, Сийярто неоднократно звонил Лаврову во время перерывов заседаний ЕС, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Чиновник заявил журналистам, что благодаря таким звонкам "на протяжении многих лет Москва фактически находилась за столом переговоров на каждой встрече ЕС". Сийярто же не ответил на запрос журналистов о комментарии.

В издании напомнили, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Сийярто совершил 16 официальных визитов в Москву, последний из которых состоялся 4 марта 2026 года, когда он встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Венгрия приняла резолюцию против членства Украины в ЕС - что известно

Напомним, что ранее Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, которая отклоняет членство Украины в Европейском Союзе. Спикер венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что поддержку резолюции высказали 142 депутата.

Согласно резолюции, Украина не должна быть принята в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны, и ее вступление "рискует сделать Европейский Союз прямой стороной конфликта".

Позже Министерство иностранных дел Украины ответило, что венгерская резолюция об отказе от поддержки вступления нашей страны в Евросоюз не меняет правил ЕС и не будет иметь юридической силы, чтобы повлиять на процесс евроинтеграции Украины.

