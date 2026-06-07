В гробнице Тутанхамона нашли мед, которому 3000 лет: его до сих пор можно есть

Археологи находили в египетских захоронениях мед, который не испортился за тысячелетия.

Мед, обнаруженный в древнеегипетских гробницах, может оставаться пригодным к употреблению даже после более чем трех тысяч лет хранения. К такому выводу пришли исследователи, объясняя феномен особыми свойствами продукта, пишет Space Daily.

Одним из самых известных примеров стали находки в гробнице фараона Тутанхамона, которую открыла экспедиция археолога Говарда Картера в 1922 году. Среди погребального инвентаря обнаружили алебастровые сосуды с густыми янтарными остатками, которые позже идентифицировали как мед.

В отличие от большинства продуктов питания, мед обладает сразу несколькими естественными механизмами защиты от порчи.

Видео дня

Главным фактором является чрезвычайно низкое содержание воды. В процессе производства пчелы выпаривают из нектара большую часть влаги, поэтому бактерии и грибки просто не могут размножаться в такой среде.

Дополнительную защиту обеспечивает кислотность продукта. Уровень pH меда настолько низкий, что большинство опасных микроорганизмов не способны выживать в нем.

Кроме того, пчелы добавляют в нектар специальный фермент, который образует небольшие количества перекиси водорода – природного антисептика.

Древние египтяне использовали мед в качестве лекарства

Историки отмечают, что мед широко применяли в медицине Древнего Египта. В частности, его использовали для обработки ран и ожогов.

В знаменитом медицинском папирусе Эдвина Смита, датированном примерно 1600 годом до нашей эры, мед упоминается как один из компонентов лечебных повязок.

Секрет – в герметичных гробницах

Не менее важную роль сыграли условия хранения. Египтяне запечатывали мед в толстостенных кувшинах, которые дополнительно изолировали воском, смолой и глиной.

Темнота, сухость и стабильная температура внутри погребальных камер фактически создали идеальную среду для сохранения продукта на протяжении тысячелетий.

Не совсем свежий, но безопасный

Ученые подчеркивают, что древний мед все же меняется со временем. Он темнеет, кристаллизуется и теряет часть аромата и антибактериальных свойств.

Впрочем, даже через тысячи лет такой мед остается безопасным для употребления.

По словам исследователей, это делает мед одним из немногих продуктов в мире, который при правильных условиях может пережить целые цивилизации и практически не потерять своих основных свойств.

Вас также могут заинтересовать новости: