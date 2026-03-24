Глава МИД Венгрии подчеркнул, что на уровне ЕС принимаются решения по ряду вопросов, которые влияют на отношения Венгрии с другими странами, не являющимися членами Евросоюза.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время частных встреч на уровне Совета Европейского Союза по вопросам иностранных дел. Венгерский министр подчеркнул, что суть дипломатии заключается в проведении бесед с другими партнерами. Как сообщает телеканал Euronews, ранее венгерское правительство называло обвинения в утечке конфиденциальной информации россиянам фейковыми новостями.

Накануне Европейская комиссия призвала Венгрию прояснить этот вопрос, назвав соответствующие сообщения "тревожными". В то же время Сийярто во время выступления в венгерском городе Кестхей подтвердил свои звонки российской стороне, утверждая, что решения ЕС по вопросам энергетики, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.

"Да, эти вопросы должны обсуждаться с нашими партнерами за пределами Европейского Союза. Я разговариваю не только с российским министром иностранных дел, но также с нашими американским, турецким, израильским, сербским и другими министрами до и после заседаний Совета Европейского Союза", – подчеркнул Сийярто.

Венгерский глава МИД признает, что эти его слова "могут звучать резко", но, по его словам, дипломатия – это общение с лидерами других стран.

Как отмечает телеканал, такие разоблачения о контактах венгерских властей с россиянами появляются на фоне роста политической напряженности перед парламентскими выборами в Венгрии.

Партия действующего премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" сталкивается с жестким вызовом со стороны партии "Тиса" во главе с лидером оппозиции Петером Мадяром. Эта оппозиционная партия в настоящее время в опросах общественного мнения опережает правящую партию Орбана.

Как отмечает телеканал, Сийярто 16 раз посетил Москву с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Его последний визит состоялся 4 марта, во время которого он встретился с российским диктатором Путиным в Кремле.

Что этому предшествовало

По данным издания The Washington Post, Сийярто много лет звонил Лаврову во время перерывов в заседаниях на уровне Совета ЕС, чтобы информировать российского министра о темах обсуждения европейскими министрами и возможных принятых решениях. Благодаря таким звонкам "на протяжении многих лет Москва фактически находилась за столом переговоров на каждой встрече ЕС".

Вас также могут заинтересовать новости: