Лидеры Европы резко отреагировали на слив разговоров Сийярто и Лаврова

Президент Чехии призвал правительство пересмотреть отношения с венгерскими коллегами.

После утечки телефонных разговоров между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым европейские лидеры выступили с резкими заявлениями.

Как пишет издание The Guardian, в этом разговоре главы МИД Венгрии и России говорили о влиянии на санкционные списки ЕС в пользу Москвы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя просочившуюся в СМИ беседу, был чрезвычайно резким.

"То, что мы услышали, и то, что мы уже подозревали, является лишь подтверждением глубоко тревожной политической зависимости правительства Виктора Орбана и его министра иностранных дел, господина Сийярто, непосредственно от властей в Москве. Давно, если вообще когда-либо, я не слышал чего-то настолько удручающего", – сказал польский чиновник.

По его словам, обнародованные записи показали политическую зависимость правительства Будапешта от Москвы. Кроме того, они "разоблачили, насколько на самом деле неприемлемыми и странными являются эти отношения".

"Министр иностранных дел европейской страны – члена Европейского Союза – отчитывается перед российским министром иностранных дел о выполнении задания и просит о терпении, потому что знает, что ему еще предстоит выполнить несколько заданий? Трудно представить что-то более отвратительное", – подчеркнул Туск.

Он добавил, что поляки любят венгерский народ, и дружба между странами длится веками.

"Трагедия заключается в том, что правительство Виктора Орбана – а точнее, сам Орбан и министр Сийярто – фактически уже давно вышли из Европейского Союза", – констатировал он.

Реакция Ирландии

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин говорит, что этот разговор является "очень зловещим развитием событий".

"Это подтверждает то, что многие подозревали: венгерское правительство уже довольно долгое время выполняет волю России в рамках Европейского Союза. Покорный тон разговора был тревожным, и это действительно очень серьезная ситуация, когда в Европейском Союзе наблюдается такое поведение, которое очень многое говорит об отношениях между венгерским правительством и правительством России. … Это неприемлемо", – подчеркнул Мартин.

Комментарий президента Чехии

Президент Чехии Петр Павел призвал правительство своей страны "переоценить" свои отношения с Венгрией на фоне "неприемлемых" переговоров между Будапештом и Москвой.

"Я считаю абсолютно неприемлемым, чтобы государство-член ЕС и НАТО таким образом обходило правила и делилось конфиденциальной, если не секретной, информацией с нашим противником. Учитывая это, нам, несомненно, следует пересмотреть наши отношения с Венгрией, в частности в отношении того, какой информацией мы делимся с ней, а какой – нет, ведь, конечно, просто неправильно, когда член НАТО таким образом подрывает нашу безопасность", – пояснил Павел свою точку зрения.

По его словам, необходимо сократить все связи с главой МИД Венгрии.

"Он абсолютно не заслуживает доверия, и Виктор Орбан, несомненно, также об этом знал. Я считаю, что такие вещи просто нельзя оставлять без внимания", – добавил Петр Павел.

Примечательно, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка отверг призывы президента страны. Он утверждает, что комментарии Павела являются "нерелевантными", учитывая, что внешняя политика остается прерогативой правительства.

Венгрия и Россия

В СМИ слили записи разговоров между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Утверждается, что последний лоббировал снятие санкций с сестры российского олигарха. Кроме того, Сийярто сливал Москве детали конфиденциальных переговоров между европейскими дипломатами.

Ранее в СМИ писали о том, что венгерский дипломат звонил Лаврову в перерывах во время заседаний Совета ЕС. Сам Сийярто подтвердил факт таких контактов. При этом незадолго до этого венгерское правительство называло обвинения в передаче конфиденциальной информации россиянам фейковыми новостями.

